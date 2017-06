Tunisie: Les livres vivants sont de retour

Rappelons que ce concept est danois, créé par des jeunes, eux-mêmes fondateurs de l'organisme Stop the violence, visant à diminuer la violence chez les jeunes. L'idée s'est concrétisée pendant le Festival Roskilde en 2000, le plus grand événement musical du pays. Très vite, la bibliothèque humaine était devenue un immense succès. D'autres pays ont repris l'idée. On apprend qu'actuellement les Bibliothèques humaines fonctionnent sur les cinq continents avec 70 pays participants. La Tunisie en fait partie.

Les livres vivants ont débarqué à Tunis au mois de décembre dernier. L'Art Rue, cette association culturelle qui a pour objectif de démocratiser l'art en travaillant au plus proche des communautés, les a reçus pour une formation au concept danois, dans le but de développer, tout au long de l'année 2017, des temps publics autour de cette notion des bibliothèques humaines.

Les voilà de retour en ce mois de juin, pour donner corps -- dans une relation de proximité -- à la défense des droits humains. L'objectif est de travailler sur les stéréotypes et les préjugés que nous avons tous, quelles que soient leurs origines et leurs formes, en nous aidant à mieux comprendre celles et ceux qui partagent notre communauté. Cette manière innovante de promouvoir le dialogue et l'ouverture à l'autre et ce moment d'échange permettront de rencontrer des personnes que l'on n'aurait jamais osé aborder auparavant, ou de discuter de sujets que l'on a du mal à comprendre.

L'entrée est libre.

