Tunisie: Imed Meniaoui tire sa révérence - Un homme à respecter

«Omda», pour ses coéquipiers, quitte le club de Bab Jedid par la grande porte. Il a remis les pendules à l'heure face au FUS de Rabat en réussissant le but de la victoire durant le temps additionnel. Du coup, le Club Africain revient sur orbite et dispose du second meilleur goal différence du groupe (+1) derrière sa victime du jour, le FUS Rabat (+2). Les Clubistes ont frôlé le pire et gardent du coup leurs chances de qualification intactes aux quarts de finale de la Coupe de la CAF.

La belle reprise de Meniaoui a chassé le doute et permet au Club Africain de poursuivre l'aventure dans l'épreuve continentale. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Meniaoui se met en évidence. En débarquant au CA en 2014-2015 en provenance de l'ES Métlaoui, il avait disputé son premier match contre son ancienne équipe et avait été à l'origine du penalty réussi par Tijani Belaïd et, par conséquent, de la victoire. Ce n'est pas tout. En 2014-2015, lors de la saison du titre, Meniaoui s'était mis en évidence en participant largement au sacre.

Personne ne peut oublier ses buts en fin de saison face au CAB, à l'Espérance et à Zarzis. Meniaoui avait bien saisi sa chance en remplaçant dignement tour à tour Djabou puis Zouheïr Dhaouadi, gravement blessés.

Il mérite un geste

Aujourd'hui, l'enfant de Métlaoui met un terme à son aventure avec l'équipe de Bab Jedid. Il est en fin de contrat et va opter pour le néo-promu, le Club Olympique de Médenine. Meniaoui n'a laissé que de bons souvenirs pour les supporters clubistes.

Il mérite beaucoup de respect. Fortement instruit, étant universitaire et disposant d'un mastère en biologie, Imed Meniaoui peut servir de locomotive aux jeunes joueurs. Il est le meilleur exemple à suivre. Maintenant, les responsables clubistes doivent absolument faire un geste à son égard. Il mérite une réception digne de lui. Qu'on le veuille ou non, Meniaoui a laissé son empreinte au club de Bab Jedid. Il doit sortir par la grande porte.