Tunisie: Les Etoilés verront la croisette - OM/ESS le 8 juillet à Cannes

Battu pour la quatrième fois en autant de matches, Coton Sport Garoua ne peut plus se qualifier pour les quarts… Plus »

Néjib Mejrissi, le président d'Al Hilal Omdurman, a convié la délégation de l'Etoile Sportive du Sahel à un iftar récemment, un geste qui témoigne des bonnes relations qu'entretiennent les deux clubs. Des responsables de l'ESS et des membres du staff technique ont répondu positivement à l'invitation du club soudanais, alors que les joueurs ont préféré rester à l'hôtel.

Wajdi Kechrida serait sur le point de quitter l'Etoile Sportive du Sahel. Le milieu de terrain de 23 ans, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, a préféré ne pas faire le déplacement avec ses coéquipiers au Soudan et informé la direction qu'il ne restera pas. L'autre joueur qui devrait quitter l'ESS cet été est l'attaquant Vakoun Bayo. Incapable de s'imposer depuis l'arrivée de Velud, l'Ivoirien intéresserait l'US Monastir. Toujours volet départs, Hameur Bouazza a trouvé un nouveau club. L'ex-joueur du Red Star, qui n'est resté à l'ESS que six mois, s'est engagé en faveur de Tours FC. La durée de contrat n'a pas été dévoilée. Enfin, l'Etoile Sportive du Sahel tient sa deuxième recrue. A l'essai depuis quelques jours, le jeune milieu de terrain du Zamalek d'Egypte, Khalil Hajji, «Neymar», a signé son contrat après avoir effectué la traditionnelle visite médicale.

