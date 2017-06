Cote d'Ivoire: Amnistie générale au pays ? - Un candidat déjà déclaré à la présidentielle 2020 réagit

communiqué de presse

Suite à la sortie d'Alpha Blondy et aux initiatives de Guillaume Soro relativement à la réconciliation, Sylvain Takoué qui croit à son étoile au sujet de la Présidentielle de 2020, fait sa proposition relativement à la réconciliation en Côte d'Ivoire.

Des voix de leaders politiques et d'opinion se font de plus en plus entendre, ces temps-ci, pour que les Ivoiriens et les gouvernants regardent bien en face les vrais problèmes qui bloquent le pays dans sa marche vers la paix sociale et le bien-être économique et politique.On entend, en effet, Guillaume Soro évoquer l'épineuse question de la réconciliation nationale, du pardon et de la libération des prisonniers politiques, pendant que, de son côté, Alpha Blondy appelle à une amnistie générale. La raison de ces sorties en est qu'en réalité, les Ivoiriens sont bien loin de vivre le bonheur collectif auquel aspire tout peuple dans un pays paisible qui le lui garantit dans une politique intérieure irréprochable. Or, on vit, du sommet à la base, en Côte d'Ivoire, un contexte général de crise de confiance, de conscience et de gouvernance. Tout simplement, parce qu'on s'est rendu compte que c'est, plus que jamais, pour tous et partout, dur d'avancer dans ce pays où la réconciliation nationale est presqu'impossible tant qu'il y aura des prisonniers politiques et des exilés, où le pardon est presqu'impossible tant qu'il n'y aura pas d'amnistie générale.

Pendant ce temps, la misère sociale défigure les Ivoiriens, dévore les familles, détruit les foyers. Les Ivoiriens, au bas de la pyramide sociale, vivent angoissés par la peur d'un quotidien indigent et par la phobie d'un lendemain incertain. Ils sont déçus par une croissance économique dont les chiffres sont vantés sur tous les toits mais qui n'est pas redistribuée. Ils sont sonnés par l'inflation et la cherté de la vie. Ils sont humiliés par le manque du pouvoir d'achat, le chômage chronique, l'absence d'emplois promis. Ils sont tétanisés par l'insécurité qui fait rage dans les rues et dans les quartiers.

En gros, Les Ivoiriens sont, dans leur majorité silencieuse, vraiment désillusionnés par les promesses non tenues d'une Côte d'Ivoire post-crise gouvernée à la sauvette. Ils découvrent, tous, que la Côte d'Ivoire tourne en rond et qu'en fin de compte, la crise postélectorale est très loin d'être finie. C'est pourquoi, nous proposons la solution courageuse de la transition politique avant 2020, un contexte de compromis et de consensus à même de conduire la Côte d'Ivoire à vider, une fois pour tous, ses contentieux postélectoraux qui font blocage au processus de normalisation de la cohésion sociale.

En jouant le franc-jeu de la réconciliation nationale, proposons ensemble d'aller à une transition politique pour permettre aux Ivoiriens de respirer enfin l'air de la libération morale, de se réconcilier, de se refaire confiance, de revivre ensemble sans se regarder en chiens de faïence. Ce contexte de transition politique pourrait permettre la prise de mesures incitatives pour le pardon et la réconciliation nationale, telles que la tenue d'une conférence nationale, la prise d'une loi d'amnistie générale, la démocratisation des opinions politiques et de l'alternance présidentielle. C'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire pourrait véritablement rassembler ses fils et ses filles, et les forces de son redémarrage en tout. Sans que l'on soit obligé de faire croire que tout va absolument bien et que le pays est en nette croissance économique, alors que la réalité sociopolitiquene suit pas cette courbe des chiffres qui donne plutôt le tournis à un peuple qui est divisé, qui a faim, qui est sans travail et qui s'appauvrit plus. C'est l'avenir du pays qui est en jeu, ne jouons plus avec la vie du peuple.