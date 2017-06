Cameroun: De l'argent pour les 500 000 ordinateurs

Fame Ndongo annonce 30% du montant ont été alloués à l'entreprise chinoise pour démarrer la fabrication.

Cela fait 11 mois que le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé la mise à la disposition des étudiants inscrits dans les universités 500 mille ordinateurs. Il s'agit d'un don spécial du président de la République la République dont l'objectif de développer l'économie numérique dans les universités.

Une réunion pour faire le point de ce projet s'est tenue ce 20 juin au ministère de l'Enseignement supérieur. Présidée par Jacques FameNdongo, la réunion a vu la participation Qian Wen Feng, le directeur général de la société Sichuan telecom Construction and engineering Co Ltd. C'est avec cette entreprise chinoise que le gouvernement du Cameroun a signé un accord pour la fabrication des ordinateurs et la construction de neuf centres de développement du numérique universitaire.

Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que 30% du financement ont déjà été bloqués par la banque Exim China au profil de la société Sichuan telecom Construction and engineering Co Ltd. Pour Jacques Fame Ndongo, avec le déblocage des 30 % des financements, la phase d'opérationnalisation du projet peut effectivement commencer.

Dans chacune des huit universités d'Etat, la société chinoise va construire un centre de développement numérique. Un autre centre de développement numérique sera construit à l'université inter-Etat du Cameroun et du Congo.

Des sites pour abriter les Centres de développement numérique ont déjà été attribués au profil de la société chinoise. Selon le ministre Jacques Fame Ndongo, les retards enregistrés dans ce projet sont liés à la complexité des étapes, surtout au sujet du déblocage des fonds par la banque chinoise. Le directeur de la société chinoise a été reçu hier à la présidence de la république.

Après cette audience, une réunion technique se tiendra ce jour au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est sûr qu'au terme de cette réunion technique, l'on pourra savoir à quand les premiers ordinateurs seront distribués aux étudiants.