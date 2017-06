Cameroun: Décès de Mgr Bala - Trois émissaires du Vatican au pays

Les autorités nigérianes et camerounaises étaient en conclave lundi dernier à Kolofata Plus »

Voilà quelques questions qui ne sont pas prêtes de trouver réponses. «En diplomatie, pour une information, on travaille avec toute personne et toute structure susceptible de vous fournir l'information», essaie d'expliquer l'abbé Félix Désiré Amougou.

«Mais pour combien de temps ? Seul leur envoyeur peut le dire», déclare le porte-parole de l'archevêque de Yaoundé, à propos de la durée de leur mission au Cameroun. C'est encore le flou total pour les médias. Et du côté de l'Eglise catholique, l'on se plait à maintenir ce flou. «Ils peuvent être venus au deuil et attendre quand il sera organisé», rajoute le chargé de la communication de la province ecclésiastique du Centre. Avec qui vont-ils travailler ? Quels sont leur titre et grade ? Quelle est leur influence au sein de l'Eglise ?

