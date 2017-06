Congo-Kinshasa: Play-offs - Don Bosco tient Sanga Balende en échec

Le TP Mazembe garde sa première place avec 24 points. DCMP et V. Club occupent la deuxième position avec 21 points. Le FC Renaissance stagne à la 4ème place avec 15 points. Avec ce match nul, Sanga Balende totalise 14 points et pointe juste derrière Renaissance.

En match de la 11ème journée livré à domicile contre le FC Renaissance du Congo, Sa Majesté Sanga Balende s'est imposée sur le score de 2-0. Le premier but est intervenu à la 10ème minute grâce à Lusiela Mande. A la 42ème minute, Sanga Balende a obtenu le deuxième but grâce à Lubaki.

Les Salésiens ont ouvert le score en première période. L'égalisation des Rouges et Or est arrivée dans la seconde moitié du match, sur penalty.

