Sénégal: Un Forum de l'UGB va revisiter la vie et l'œuvre de Ndiaga Mbaye, le 5 juillet

communiqué de presse

Dakar — Le Forum annuel de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, prévu le 5 juillet prochain, se propose de revisiter la vie et l'œuvre du chanteur parolier Ndiaga Mbaye, rappelé à Dieu le 13 février 2005, à Dakar.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, jeudi, la direction de la communication et du marketing de l'UGB annonce que cette manifestation sera "un grand moment d'animation scientifique et culturelle", avec la participation d'universitaires et de communicateurs traditionnels appelés à échanger sur l'œuvre de ce "monument du patrimoine scientifique et culturel africain".

Ndiaga Mbaye, né en 1948, à Tattaguine, dans la région de Fatick (ouest), a très tôt attrapé le virus de la musique, dans le sillage d'un père "virtuose du xalam et communicateur hors pair".

Sous les drapeaux, il a véritablement révélé son talent jugé immense par la plupart des spécialistes, après ses années de collège à Fatick (ouest) où il avait brillamment réussi l'entrée en sixième.

Il a été intégré au Théâtre national Sorano en 1966, sans audition, grâce à Maurice Sonar Senghor, à l'époque directeur de cette institution, alors qu'il venait de réussir au concours de la gendarmerie nationale.

"S'en suivra une fulgurante carrière solo à partir de 1977, au répertoire riche et varié où l'amour, le retour à la terre, la solidarité communautaire, l'unité africaine, etc. seront interprétés de manière magistrale par le maître de la parole et du vers", rappelle le document des services de l'UGB.

Selon la même source, "la profondeur de sa pensée et sa générosité dans le partage amèneront par ailleurs le lauréat du +Prix Guddig Laye Mboup+ à animer des émissions fort courues à la radio", ajoute le communiqué.

Il précise que ce grand Forum consacré à Ndiaga Mbaye sera organisé par l'UGB, en collaboration avec la ville de Tattaguine, localité de naissance du chanteur.

Outre les tables rondes au menu, l'UGB prévoit aussi une exposition dédiée au chanteur, ainsi qu'une soirée de gala, le 8 juillet prochain, à Tattaguine.