Congo-Kinshasa: Le PNUD suscite l'engagement des Kinois à la préservation de l'environnement

Dans le cadre du mois de l'environnement décrété le 5 juin par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Amy Ambatobe, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) compte susciter de l'intérêt dans le chef des populations kinoises, afin que chacun s'engage dans cette cause noble qu'est la protection de l'environnement.

Ce vœu a été exprimé, le mardi 20 juin, à Kinshasa par le responsable du secteur environnemental du PNUD, Idesbald Chinamula. C'était à la faveur d'une journée de réflexion sur la protection de l'environnement, organisé au Jardin botanique de Kinshasa, en marge du mois de l'environnement. Les échanges ont tourné autour du thème « Rapprocher l'homme de la nature ».

L'organisation de cette journée de réflexion se joint aux côtés d'autres actions déjà initiées et organisées en marge de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année. Question de sensibiliser les populations et permettre à chacun personne de prendre conscience et s'engager pour la protection de la nature.

Dans sa communication, le représentant du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), Paul Nlemvo a eu des mots justes pour rappeler les bienfaits des aires protégées. « Il est important de protéger l'environnement et la gestion des aires protégées pour permettre un développement durable. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à chacun de nous, les bienfaits des aires protégées qui sont aussi des lieux de réflexion, de tourisme, et de la recherche scientifique dont nous pouvons bénéficier », a-t-il souligné.

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, les questions de l'environnement sont au cœur de tout développement. Il est important d'insérer dans la planification des activités du gouvernement afin d'aider les populations à court terme, moyen terme et long termes, à vivre dans un environnement sain. L'environnement est une affaire de tous et ceci nécessite aussi l'engagement de tous. Sur ce, j'en appelle aux médias, aux politiques, et autres acteurs de travailler ensemble pour mener à bien cette lutte. Tout le monde a un rôle à jouer et un apport pour protéger la nature ».

Après échanges, une visite guidée dans le Jardin botanique de Kinshasa a permis aux invités, notamment les étudiants, journalistes et autres chercheurs à comprendre le rôle de la nature dans la vie des êtres vivants. Des recommandations ont été formulées par les participants à cette journée de réflexion.