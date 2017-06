Congo-Kinshasa: Domaine du numérique - Le marché congolais attire des investisseurs

C'était également une occasion pour le ministre des PT-NTIC de rappeler que la RDC entend investir dans la révolution numérique en mettant en place une stratégie globale pour le développement des technologies et de la communication. Il s'agit d'une stratégie globale qui sous-tend une politique de développement des infrastructures, la réforme du cadre légal en la matière et la réglementation valorisant l'accès aux terminaux informatiques sur tout le territoire national dans l'objectif, entre autres, d'une informatisation globale et intégrée des services publics de l'Etat et l'implantation de l'Agence nationale des TIC.

Pour rappel, les assises de Genève organisées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Unesco, la CNUCED et le PNUD, a eu pour thème « Les technologies de l'information et de la communication, moteur de développement en Afrique ».

Des expériences partagées, le ministre s'est rendu compte que la RDC a beaucoup d'atouts pour répondre positivement dans le domaine du numérique. C'est ce qui a fait que son exposé, à cette occasion, ait porté un accent sur la population congolaise qui se chiffre, à ce jour, à plus de 80 millions d'habitants, la situation géographique de la RDC au cœur de l'Afrique et entourée de neuf pays voisins. « Tout le monde s'est intéressé finalement à la RDC », a-t-il confié avec pointe de satisfaction.

« Nous avons été au sommet mondial de l'information. Vous savez que nous dirigeons un secteur qui doit être en phase avec l'évolution technologique. Lorsqu'il s'agit d'un tel sommet, c'est d'abord le partage d'expériences et, ensuite, c'est la présentation de son pays et de ses potentialités », a-t-il indiqué.

C'est ainsi que le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication (PT-NTIC), Emery Okundji, a assuré le marketing du pays lors de sa participation au tout dernier Forum mondial de la société de l'information tenu à, du 12 au juin Genève, en Suisse.

La superficie du pays et la population comptent énormément dans le domaine du numérique. Il s'agit là d'un atout que dispose la République démocratique du Congo et qu'il faille à tout prix capitaliser.

