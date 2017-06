Congo-Kinshasa: Kasaï - La MONUSCO signale le nouveau déplacement de la population à Luiza

Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, il est à préciser que la situation sécuritaire a été marquée aussi par des exactions perpétrées par des éléments résiduels de l'Armée de résistance du seigneur (LRA), notamment des pillages et des kidnappings contre les populations civiles en déplacement sur la route N° 4 et celles implantées dans les localités situées sur l'axe Sambia-Tadu.

Face à cette insécurité, la Monusco s'active à neutraliser les forces négatives, en vue d'aider la population à regagner les villages, du fait que ce derniers temps la province du Kasaï est secouée par des exactions et le non-respect des droits de l'Homme. Raison pour laquelle la mission onusienne s'est engagée avec détermination à faciliter l'accès humanitaire et à protéger les populations civiles.

