Sénégal: Le PIT en appelle à "une participation massive" aux prochaines législatives

Des militants et responsables politiques, dont ceux de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY, majorité) regroupant le pouvoir et ses alliés, ont fait part ou manifesté leurs frustrations relativement à leur non investiture.

Du point de vue du PIT, "l'investissement dans l'action politique perd substance et sens quand on le ramène à ce qu'il ne doit pas être : avoir le pouvoir pour en jouir, disposer du pouvoir rien que pour son confort qu'il soit partisan ou personnel", souligne Samba Sy.

"Notre conviction, c'est que le 30 juillet 2017, par la grâce de Dieu, les Sénégalais comme ils savent si bien le faire, vont s'exprimer très clairement pour indiquer le plus nettement possible le cap qu'ils veulent faire prendre à leur pays pour les cinq années à venir", a-t-il déclaré.

Le patron du PIT a par ailleurs évoqué "le défi de l'organisation et pourquoi pas de l'entente sur les modalités du vote pour que le 30 juillet, en dépit de la pluralité des candidatures, ce vote se fasse dans la diligence, la transparence et la paix".

