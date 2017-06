Afrique: Championnats d'Afrique juniors - Le Sénégal déplace 10 athlètes

Voici la liste des athlètes constituant la délégation sénégalaise : Ndèye Binta Mané (100 et 200m), Fatou Badji (longueur et triple saut), Mamadou Fall Sarr (100, 200, 4X100), Lamine Diallo (100, 4X100m), El Hadj Malick Soumaré (400m, relais 4X400), Oumar Diarra (200m et relais 4X100), Gaoussou Faty (400m et relais 4X400), Oumar Diamé (relais 4X400), Lamine Diop (1500m, relais 4X400m) et Louis François Mendy (110m haies).

"Le niveau sera plus élevé aux Championnats d'Afrique, mais on peut croire à cette belle cuvée", a estimé Amadou Diouf, précisant que le jeune sprinter Mamadou Fall Sarr fait partie de la délégation.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.