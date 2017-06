Sénégal: Relance du tourisme - Macky Sall salue la mise en place du crédit immobilier

communiqué de presse

Le secteur du tourisme sort petit à petit la tête de l'eau. Appréciant les mesures volontaristes de promotion et de relance de la destination Sénégal qu'il a engagées, depuis 2014, et les résultats encourageants du secteur du tourisme, le Président de la République a, au cours du traditionnel conseil des ministres, salué l'effectivité du Crédit hôtelier et touristique avec la mise à disposition des acteurs privés du secteur, des premiers financements.

Dans cette dynamique, ajoute la même source, le Chef de l'Etat invite le Gouvernement à veiller à l'allocation optimale des ressources de ce fonds d'impulsion, à intensifier l'exécution du plan spécial de relance du tourisme en Casamance, en assurant une politique dynamique et intégrée de réhabilitation, de remise aux normes des infrastructures de transport et des réceptifs hôteliers, avec une attention particulière à accorder à la formation professionnelle des personnels et à la création d'emplois décents au niveau local.

Le Président de la République demande enfin au Gouvernement et aux opérateurs privés du secteur, de mettre en synergie leurs actions, en vue de consolider la relance durable du tourisme, le développement du potentiel du marché intérieur, à travers la promotion auprès de nos compatriotes des sites et réceptifs touristiques du pays.