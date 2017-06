Congo-Kinshasa: Pas d'enquête internationale, mais des experts onusiens envoyés au Kasaï

Ils devront aussi identifier les auteurs et les commanditaires de ces violences, sachant qu'on parle de plus de 3 000 civils tués depuis août dernier. Les experts devront rendre un rapport en septembre aux Etats membres.

Un simple appel donc à la coopération alors que les entraves à l'ONU ont été nombreuses ces derniers mois et l'accès au Kasaï et aux 42 fosses communes découvertes quasiment impossible. Mais cette résolution demande aussi l'envoi d'une équipe d'experts internationaux. Des experts nommés par le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et qui auront pour mission de déterminer les faits et les circonstances dans lesquelles ces violations des droits de l'homme ont eu lieu.

