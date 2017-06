Togo: Le Cabinet AEC forme les membres du Conseil d'administration de la SALT

3 360 kits composés de riz, de spaghetti, de l'huile, de sucre, et des boites de tomates en plus de 1000 francs… Plus »

Les rôles et responsabilités dévolus aux administrateurs au regard de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique sont si importants surtout en matière de contrôle qu'il importe d'outiller les membres du Conseil d'Administration.

En effet, très souvent, les solutions implémentées découlaient de diagnostics effectués essentiellement au niveau du management de ces structures. Toutefois, des organes de gouvernance tels que les conseils d'administration devraient aussi être pris en compte en termes de renforcement de capacités en vue de permettre aux personnalités siégeant au sein de ces conseils d'être plus à même de jouer leur partition dans la quête de performance de ces entreprises publiques, privées et parapubliques.

Une des questions les plus évoquées de la gouvernance, qu'ils'agisse du secteur public ou privé aujourd'hui est celle des dysfonctionnements de gestion constatés dans les entreprises et offices publics ou privés. Les gouvernants ont souvent approché la question sans succès durable.

