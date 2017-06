Togo: Me Isabelle Améganvi - "Faire disparaitre les noms des villes principales est une manière de les sanctionner"

Demain vendredi s'ouvre à l'Assemblée nationale la plénière autour du projet de loi sur la décentralisation. Loin de faire l'unanimité, ce projet de loi divise une nouvelle fois le principal parti de l'opposition parlementaire l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement), et le parti au pouvoir UNIR (Union pour la République).

Si le parti au pouvoir est prêt à aller à la création de 110 à 116 communes à travers cette nouvelle dynamique de décentralisation, ce qui n'est pas forcément bien vu par le parti de l'opposition précité, l'autre volet de la question que l'on conteste au sein du parti orange c'est bien la disparition de la dénomination de certaines localités comme Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara ou encore Dapaong.

Pour l'ANC, projet de loi ne tient pas compte de l'article 2 de la loi sur la décentralisation relatif à la dénomination des collectivités territoriales. Aussi condamne-t-on le découpage des différentes régions et des préfectures en communes.

En conférence de presse il y a quelques jours, la présidente du groupe parlementaire ANC, Me Isabelle Améganvi a fait constater que "la création des communes dans notre pays qui devrait être un processus ouvert et transparent, s'est révélé une opération échafaudée en toute opacité par le pouvoir RPT/UNIR, suivant des critères obscures mais vites éventés puisque ne résistant à aucune analyse sérieuse à la matière.

C'est dire que le projet de loi soumis par le gouvernement RPT/UNIR pour la création des communes au Togo, est en total déphasage par rapport aux normes généralement admises en la matière au plan international et en totale contradiction avec la Constitution et les lois de notre pays".

De par son analyse de situation, la responsable de l'ANC observe entre autres que "l'article 2 de la loi cité dans l'exposé des motifs dispose clairement, la loi fixe la dénomination des collectivités territoriales en se contentant de numéroter les préfectures" et qu'"en se contentant de numéroter les préfectures au lieu de dénommer les communes, le projet gouvernemental viole délibérément cette loi. On voit ici la volonté du pouvoir de gommer les dénominations existantes, en attribuant des numéros de préfectures aux communes en création".

"Faire disparaitre les noms des villes principales étant une manière de les sanctionner du fait qu'elles portent généralement leurs suffrages à l'opposition" accuse ouvertement l'ANC.

Si on s'en tient à la nouvellle donne que ce que propose ce projet de loi et si jamais il passait suite à la plénière, il faudra s'attendre à ce que "le nom de Lomé disparaisse complètement de même que le nom des autres villes existantes, nonobstant leur caractère historique, culturel, sociologique, géographique, politique voire diplomatique". Ainsi, "en lieu et place de Lomé, on aura Golfe 1, Golfe 2, jusqu'à Golfe 7". Aussi, "Adéticopé qui n'a rien à voir avec Agoè-Nyivé devient Agoè-Nyivé 6. Tsévié disparait pour donner Zio 1, Zio 2, Zio 3, Zio 4. Il en est de même pour des villes comme Atakpamé qui donne Ogou 1,2,3,4 ; Sokodé qui donne Tchaoudjo 1,2,3,4 ; Kara qui donne Kozah1,2,3,4 ; et de Dapaong qui donne désormais Tône 1,2,3 et 4".

Ce sont là autant d'aberration contre lesquelles l'ANC se soulèvera au cours de la plénière qui souvre demain vendredi autour du projet de loi sur la décentralisation et portant création des communes.