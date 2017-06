Togo: Pas besoin d'être musulman avant d'être heureux

3 360 kits composés de riz, de spaghetti, de l'huile, de sucre, et des boites de tomates en plus de 1000 francs CFA. Voilà ce dont ont bénéficié toutes les personnes nécessiteuses, musulmanes ou non qui ont fait le déplacement ce jeudi de la Maison du Hadj. Un geste organisé par l'Association des Cadres Musulmans du Togo (ACMT) et la Maison du Hadj avec l'appui de leur partenaire l'ONG Musulm around the word.

« Ce sont des kits à distribuer à toute personne musulmane ou non musulmane. Car l'Islam est une religion de partage et de convivialité. Mais la particularité, c'est que nous sommes dans le mois de Ramadan. Et avant de couronner le mois de Ramadan, il est demandé à chaque musulman de pouvoir prélever un peu de ce qu'il a pour donner aux nécessiteux. C'est vrai que cela doit avoir lieu à la veille mais le donateur a voulu anticiper », a déclaré Kolani YAYA le président de l'ACMT

« Il y a seulement trois jours que j'ai échangé sur le sujet avec le Général Atcha Titikpina, président du Comité de Gestion de la Maison du Hadj. Il regrette que le nombre ne soient pas aussi suffisant que le besoin. Mais l'année prochaine, il pense augmenter le nombre de kits jusqu'à 10 000 voire plus avec des contenus plus meilleurs que ça », a indiqué de son côté Mohammed Sulton, président de l'ONG Musulm around the word.

Le même geste a déjà eu lieu dans 30 mosquées tant au Togo que dans d'autres pays tels que le Bénin et le Burkina Faso.