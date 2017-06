Madagascar: Ambanidia - Deux morts dans une fusillade

L'ancien sous-secrétaire général des Nations unies et ancien secrétaire exécutif de… Plus »

Les agents du bureau municipal d'hygiène ont pris les dépouilles des victimes et les ont transférées à la morgue de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra). « Depuis le 1er juin, quatre malfaiteurs tués par balle de la police dans différents coups de filet dans la ville sont enregistrés », a souligné le commissaire Alexandre Ranaivoson. Cette fois-ci, il s'agit d'une association de malfaiteurs venant de trois quartiers éloignés dont Tanjombato, Madera Namontana et Ampasampito.

Quatre bandits ont cambriolé un restaurant dans le quartier d'Ambanidia, dans la nuit de lundi. Alertée sur les faits, la police est intervenue et a tiré sur les deux d'entre eux. Ces derniers ont succombé à leurs blessures par balle, dont l'un au dos et l'autre au niveau de la cuisse. Un troisième complice a été capturé vivant, tandis que le dernier a pu s'enfuir. Selon un témoin qui a prévenu les forces de l'ordre, les malfaiteurs auraient d'abord scié les grilles de protection métallique, avant de briser la vitre pour s'y introduire. « Ils ne sont pas entrés par la porte, mais sont passés par une fenêtre de derrière du restaurant », a-t-il indiqué.

