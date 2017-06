Madagascar: Toliara - Conseil des ministres sinistres

communiqué de presse

À l'instar des précédents, le conseil des ministres décentralisé d'hier, n'a été qu'une séance de communications. La réunion n'a accouché de rien de probant.

Pour la forme. Pauvre en sujets probants et sans consistance, le conseil des ministres décentralisé d'hier, à Toliara s'est résumé en une cascade de communications, si l'on s'en tient au communiqué fait par le service de la communication de la présidence de la République.

À l'instar des deux précédents conseils décentralisés, à Toamasina et Antsi- ranana, respectivement en fin septembre et fin octobre 2016, l'ordre du jour de celui d'hier, dans la capitale de la région Sud-Ouest, a été exclusivement réservé aux sujets concernant la province de Toliara. Toutefois, à l'instar des deux précédents, la séance n'est pas allée au-delà des communications sur les missions, et activités des ministres et état des lieux de leur secteur respectif dans cette province.

Outre la primature, treize ministères se sont prêtés au jeu de la communication. Le conseil des ministres décentralisé a été initié par Didier Ratsiraka, ancien président, repris par Marc Ravalomanana, son successeur, et maintenant réitéré par Hery Rajaonarimampianina, président de la République. La formule est, essentiellement, une opération de charme de l'État central.

Gaspillage

L'administration Rajaonarimampianina a apporté sa touche en associant des séries d'inaugurations pour affirmer « ses réalisations », dans la province et répliquer à ses détracteurs. Ce qui a été fait durant les 48 heures passés par le pouvoir Exécutif, à Toliara, et même plus, pour certains. Pour en revenir au conseil des ministres, ce n'est, pourtant, pas les sujets à enjeux qui manquent dans la province de Toliara.

La sécurité et l'élevage, par exemple, a été survolée, alors que cette province concentre plusieurs zones rouges en matière de vol de bovidés. La réunion d'hier, aurait été un contexte idéal pour présenter le plan concocté par le gouvernement pour répondre à la recrudescence de l'insécurité. Une stratégie globale qui aurait déjà dû être soumise en conseil du gouvernement, la semaine dernière.

Autres domaines touchant de front les habitants de la province de Toliara est la lutte contre l'insécurité alimentaire et le manque d'accès à l'eau potable. Le conseil des ministres d'hier, pouvait être une occasion d'annoncer des mesures pour concrétiser quelques-uns des vingt-et-un engagements encore signés par les membres du gouvernement, lors de la consultation nationale pour la lutte contre la faim, à Ambovombe.

La réunion de l'Exécutif d'hier, semble avoir juste servi de conclusion à une vaste opération de communication du pouvoir, sans plus. Certes, sur la forme présentée dans le communiqué de presse, le conseil d'hier, ne diffère pas des séances hebdomadaires qui se tiennent au palais d'État d'Iavoloha. Seulement, des décisions majeures et une séance de travail appliquée et besogneuse auraient été un pied de nez aux détracteurs qui dénoncent un gaspillage des deniers publics.

Outre le Président, le Premier ministre, les ministres, membres de cabinets, des services protocolaires, assistants, des secrétaires généraux et directeurs ministériels, gardes du corps et chauffeurs ont été du voyage. Tous aux frais des contribuables. La maigre consistance du conseil des ministres qui a débuté à 16 heures, hier, à l'hôtel de ville de Toliara, pourrait, toutefois, ne pas justifier pareil déménagement éphémère et onéreux du centre névralgique du pouvoir.