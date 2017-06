Sénégal: 65% des Personnes affectées par le projet « prennent » le TER

Ils sont chargés de la conception et la réalisation des infrastructures des voies UIC, effectue des travaux de terrassement et d'établissement des pistes carrossable sur un linéaire de 12 km. « A date, 33% du tracé ont été terrassés », renseigne l'APIX.

Sur 20 entreprises de droit sénégalais qui avaient soumissionné, seul quatre seront de la partie alors que le TER comprend la construction de 14 gares et haltes, la construction de deux centres de maintenance à Colobane et à Rufisque. A cela, s'ajoute la centaine d'ouvrages de rétablissements (passerelles, ponts).

Les populations impactées par les travaux du projet Train Express Régional (TER), électrique, semblent adhérer de plus en plus au schéma d'indemnisation proposé par L'État du Sénégal.

Plus de la moitié des Personnes impactées par le projet (PAP) du Train Express Régional (TER) est allée constituer son dossier de conciliation auprès des responsables du projet. L'information est livrée par le Directeur Général de l'Agence pour la Promotion de l'investissement et des grands travaux. M. Mountaga Sy faisait face à la presse au terme d'une visite de chantier du projet, tenu ce jeudi 22 juin à Dakar.

