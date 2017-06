Afrique: Le continent pose les jalons de la Zone de Libre Echange Continentale

Le Champion de la Zone de Libre Échange Continentale (ZLEC) dans secteur du commerce intra-africain, et actuel président de République du Niger, Mahamadou Issoufou, a appelé les africains du commerce, lors de l'ouverture d'une conférence tenue son pays du 15 et 16 juin 207, à Niamey, à accélérer l'adoption d' texte réglementaire qui devrait servir de base à la mise en oeuvre cette structure continentale.

Ce voeu du président du Niger était exprimé à l'occasion de cérémonie d'ouverture, le jeudi 15 juin au Palais de Congrès Niamey. C'était en présence de plusieurs hôtes de marque, des du commerce et des communautés régionales, notamment la (Communauté Développement Economique et Douanière des Etats l'Afrique de l'Ouest), de la SADC (Communauté de Développement l'Afrique Australe), de la CEEAC (Communauté Economique des Etats l'Afrique Centrale), etc.

L'on a noté également parmi les invités de marque le Commissaire Commerce et de l'Industrie de l'Union Africaine, l'Ambassadeur M. Muchanga. En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, elle était représentée par le ministre d'Etat et ministre au Extérieur, Jean Lucien Busa, qui était à la tête d'une d'experts.

Devant la nombreuse assistance où on a comptait 19 ministres, Président du Niger a émis le vœu de voir les participants ficeler résolutions pertinentes devant sous-tendre favoriser des futures entre Etats Africains intéressés par le projet de d'une Zone de Libre Echange Continentale au sein de l'Union et favoriser ainsi des réductions tarifaires entre ses membres.

Mais avant cela, la conférence des ministres du Commerce a précédée de trois réunions tenues du 5 au 10 juin 2017 dans capitale nigérienne. Il y a eu ensuite le Forum National regroupé de hauts fonctionnaires en charge du commerce du 12 au juin 2017 et enfin de la Réunion des ministres africains du du 15 au 16 juin 2017.

Il faudrait signaler que les différentes parties prenantes à processus ne se sont pas encore accordées autour de divers essentiels en vue d'adopter un texte définitif qui devrait servir base juridique au fonctionnement de la Zone de Libre Continentale (ZLEC). En attendant d'en arriver, un draft est élaboré ainsi qu'un calendrier qui définit un certain nombre d' à suivre avec des dates précises avant la finalisation du définitif.

Mahamadou Issoufou a aussi à l'occasion rappelé que l'Afrique déjà élaboré le cadre stratégique de son développement pour l' 2063, qui détermine la marche à suivre pour son intégration et sa croissance.

Parmi les objectifs à atteindre, il y a ceux consistant à une Afrique prospère et intégrée, avec une croissance durable ; une Afrique pratiquant une démocratie réelle, dans la gouvernance et le respect strict des droits de l'homme et de l'Etat droit. Il en a appelé à l'avènement rapide d'une Afrique de paix, sécurité, qui s'appuie sur les potentialités de ses hommes, femmes enfants. Enfin, il a fait part à tous de son rêve d'une Afrique et influente sur la scène internationale.

Profitant de la même tribune, le Président du Niger a rappelé l'assistance que c'est le Président Alpha Condé de Guinée, président en exercice de l'Union Africaine, qui lui avait confié responsabilité d'assurer le processus de mise en œuvre de la Zone Libre Echange Continentale et d'en assurer la promotion.

Mahamadou Issoufou a admis qu'il s'agissait pour lui d'une responsabilité et d'un engagement d'envergure pour l'exécution d' tache à la fois historique et profitable à tous les peuples africains.

D'où, il a estimé que le projet de la ZLEC, une fois mis en œuvre, devrait contribuer à arrêter freiner et plus éradiquer le phénomène migration illégale vers l'Europe et d'autres continents.

Le président du Niger a aussi souligné qu'une bonne mise en œuvre la ZLEC aura comme retombées positives la ruée de investisseurs vers l'Afrique, ce qui devrait favoriser la création milliers d'emplois pour de nombreux jeunes, terriblement tentés par l'exil vers d'autres cieux, ainsi que la création des pour de nombreux emplois.

Enfin, Mahamadou Issoufou a conclu qu'il était important de mettre place un protocole consensuel d'ici fin décembre 2017, de améliorer la compétitivité, l'investissement et l'accès aux marchés continentaux.

Intervenant à son tour, le Commissaire du Commerce et Industries l'Union Africaine, Albert M.Muchanga, a encouragé les Etats membres faire le choix du projet de la ZLEC pour créer un fondement crédible l'érection d'un marché commun entre Africains. Il a l'assistance que l'UA continuera à déployer ses efforts pour des moyens financiers suffisants en faveur des négociateurs de ZLEC.

Mais avant cela, il a profité de cette opportunité pour le Président M.Issoufou Mahamadou à bien vouloir l'accompagner dans cadre d'une délégation qui va se rendre très prochainement en Chine, en vue d'expliquer à cet Etat partenaire de l'Afrique le d'établissement de la ZLEC.