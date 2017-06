Congo-Kinshasa: La RDC sollicite et obtient sa réintégration au sein de l'AGOA

Le ministre d'Etat au Commerce Extérieur, Jean-Lucien Busa, a représenté la République Démocratique du Congo à la 3ème réunion des ministres africains en charge du Commerce qui vient de se tenir à Niamey du 15 au 16 juin 2017. En marge de ce forum, il était reçu en audience par le Chef de l'Etat du Niger, Mahamadou Issoufou, parrain de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC), au Palais présidentiel. Le même privilège était réservé au Commissaire en charge du Commerce et de l'Industrie de l'Union Africaine, Albert Muchanga, les ministres éthiopien Dr Bekele Bulado et togolaise Mme Essossimna Legzim ainsi que Mme Rakiya Eddarhem, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur du Maroc.

Le ministre Jean-Lucien Bussa était accompagné de son directeur cabinet adjoint, Emmanuel MUKUNDI, lors de son entretien avec président nigérien. Il était porteur d'un message relatif à la de réintégration de la RDC à l'AGOA (Accord de Partenariat l'Agriculture entre les USA et l'Afrique). On signale que la demande était présentée et discutée lors des travaux organisés dans Salle de Palais des Congrès de Niamey entre ministres en charge Commerce.

A en croire le ministre congolais d'Etat en charge du Extérieur, trois raisons majeures militent en faveur de réintégration :

1) L'Afrique est engagée dans un processus d'intégration économique travers la Zone de Libre Echange Continentale. Cette volonté impose l'obligation de se présenter à l'unisson face à d' partenaires, conformément à la volonté exprimée par le nigérien, en sa qualité de parrain de la ZLEC, laquelle rejoint de tous ses pairs africains. Les crises politiques sévissent beaucoup de pays à travers le monde non pas seulement en Afrique.

Elles sont souvent conjoncturelles alors que les questions d' économiques sont structurelles.

2) L'intégration économique ainsi que l'AGOA constituent des aux problèmes structurels de nos populations, afin de leur offrir peu plus de bien-être. On ne peut donc pas exclure un pays d'un partenariat aussi important entre l'Afrique et les Etats- sans gêner l'intégration économique de l'Afrique tout entière.

La présence de Jean-Lucien Busa à Niamey valait son pesant d'or, compte tenu du fait que la République Démocratique du Congo traîne réputation de l'absentéisme dans des fora techniques, scientifiques culturels. Pour le cas d'espèce, la participation de la RDC était bien appréciée par les autres frères et sœurs d'Afrique.

On signale que la délégation d'experts de la RDCongo était de Floribert KWETE MIKOBI, Directeur Chef de service au Général du Commerce Extérieur et Dan Didier MBONGO, Chef de Service Expert à la Direction des Etudes et Planification des Lignes Congolaises.

Me Cédric BAENDE LILONGO, Conseiller juridique du ministre, également partie de l'équipe.

Le ministre J.L.Bussa avait également mis à profit son séjour Niamey pour échanger avec la Secrétaire d'Etat du Maroc en charge Commerce . Leurs échanges ont porté sur le partage d'expériences le domaine du commerce international (import-export) et la d'une coopération spécifique entre les deux pays dans le domaine commerce.

Toutefois, Les réunions qui ont dejà eu lieu ainsi que leurs suites venir seront déterminantes pour l'avenir de l'Afrique. Les Etats exprimé la volonté de libéralisation de leurs marchés intérieurs à % et tiennent à oeuvrer ensemble pour créer une véritable Zone Libre Echange mutuellement bénéfique.

Le déplacement du ministre Bussa et ses interventions en faveur de RDC vont certainement permettre au gouvernement congolais d' un peu plus d'importance aux questions d'intérêt général qui discutent au plan continental. Il sied de relever que le adopté par les ministres africains en charge du Commerce prévoit série de réunions auxquelles les experts congolais régulièrement prendre part pour que la RDC ne soit pas déconnectée vaste « marché commun africain » en gestation d'ici à l'horizon 2017.

Les avantages mutualistes ne se donnent pas mais s'arrachent et absents ont toujours eu tort.

Si Jean-Lucien BUSA n'avait pas là, la RDC n'aurait pas reçu soutien de ses partenaires de l'Afrique Centrale pour sa ainsi que celui d'autres Etats membres de l'Union Africaine. On appris qu'une réunion préparatoire de l'AGOA vase tenir du 08 au août 2017 à Lomé, au Togo.