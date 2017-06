Sénégal: La force du TER repose sur l'implication de l'expertise sénégalaise, selon Mountaga Sy

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), les exportations du… Plus »

Outre la pose de nouvelles voies électrifiées, le projet englobe l'acquisition d'une quinzaine de rames modernes, la reconstruction de 11 gares et la rénovation des gares de Dakar et Rufisque, classées monuments historiques.

Les travaux de réalisations du TER ont pris de l'envol à Diamniadio. La société Getran, chargée de la réalisation de la gare ferroviaire, a entamé les travaux de terrassement et des études techniques et de sol, sur une superficie de cinq hectares.

Le DG de l'APIX s'exprimait au terme d'une visite de terrain avec des journalistes sur les chantiers de terrassement et d'établissement des pistes carrossables sur un linéaire de 12 km, ainsi qu'à la gare ferroviaire de Diamniadio et la base des travaux.

"La force de ce projet, c'est que l'expertise sénégalaise a été embarquée à participer au même niveau de dignité honorable pour livrer un projet sénégalais aux Sénégalais. L'implication des entreprises sénégalaises est bien une force et non une faiblesse", a-t-il estimé.

