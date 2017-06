Ile Maurice: Chagos - La résolution de Maurice adoptée aux Nations unies

Victoire pour Maurice à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ce jeudi 22 juin 2017. La résolution qu'elle a présentée sur le dossier Chagos a été adoptée par 94 votes en faveur, 15 votes contre et 65 abstentions.

Parmi les pays qui ont voté en faveur de la résolution mauricienne figurent l'Inde, l'Egypte, le Kenya, Trinité-et-Tobago et la Tanzanie. L'adoption de cette résolution signifie que l'avis de la Cour internationale de justice pourra être sollicité sur la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos.

Sir Anerood Jugnauth, le ministre mentor, qui a dirigé la délégation mauricienne à l'ONU, s'est exprimé à la tribune de cette instance internationale. Lors de son discours, il a fait ressortir que beaucoup de pays ne connaissent pas les faits concernant l'excision des Chagos du territoire mauricien. «It's time to act. Member states of UN have responsibility to uphold all principles in UN charter», a-t-il aussi déclaré.

Le discour du ministre mentor, Sir Anerood Jugnauth à L'ONU by L'express Maurice on Scribd