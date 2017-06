Sénégal: Célébration de la fête de la musique - Une anthologie de Samba Diabaré Samb éditée

Pour mettre en application la politique de collecte, de conservation et de diffusion des chefs d'œuvre du patrimoine immatériel sénégalais, le ministère de la Culture et de la Communication a édité, sous forme de Cd, une anthologie des œuvres majeures de Samba Diabaré Samb. Elle a été présentée, hier, lors de la cérémonie officielle de la célébration de la 36e édition de la fête de la musique.

Celui qu'on appelle le « maître du Xalam », à juste titre, Samba Diabaré Samb, ne faisait pas que déclamer des poèmes épiques et distiller des notes en l'honneur de ceux qui ont rehaussé la fierté des peuples noirs. Il exaltait des valeurs fondamentales. Les autorités publiques, à travers la Direction du patrimoine culturel et la Direction des arts, ont consigné ce pan de la mémoire collective dont l'auteur de « Lagiya » était porteur avec l'édition d'une anthologie de 12 titres dont une histoire du xalam qu'il aimait à dompter. Elle est accompagnée d'un livret, co-écrit par Ibrahima Wane et Massamba Guèye, qui renseigne sur la vaste culture de Samba Diabaré Samb. Il y est expliqué que ce volume, qui paraît cinquante ans après le premier disque de celui que feu Ndiaga Mbaye a appelé le « père des ndaanaan », est un legs impérissable. C'est le produit des dernières sessions de studio de Samba Diabaré Samb qui y propose quelques-uns des titres emblématiques ayant marqué sa carrière et sa vie.

Le titre « Lagiya » immortalise le guerrier peul Samba Guéladjégui alors que « Saaraba » fait référence à cet endroit mythique habitant l'imaginaire de valeureux hommes. « Taara » est un hymne à la piété et à l'érudition dédié au conquérant El Hadji Oumar Tall. Celui que la réalisatrice Laurence Gavron a nommé le « gardien du temple » dans le documentaire qu'elle lui a consacré nous transporte dans un air bambara avec « Dombaa » composé en l'honneur des cordonniers. Cette anthologie comporte également des morceaux comme « Naani », « Jangaake », « Mariyaama Janke », « Mamadu Falike », « Dugaa » et « Usmaan Naar ». Samba Diabaré Samb, aujourd'hui agé de 93 ans, revisite l'histoire des hommes et des peuples pour fixer dans les consciences le cheminement collectif.

Musique Traditionnelle

Le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang, présidant la cérémonie d'ouverture de la célébration de la 36e édition de la fête de la musique, a bien raison de dire qu'il est « un des ambassadeurs de la musique traditionnelle sénégalaise, un virtuose qui fait la fierté de toute une nation. Il est un témoin et gardien de nos traditions, trésor vivant de notre culture. L'amour du pionnier pour la musique et l'humanisme ne sont plus à démontrer ». En restituant à travers des titres emblématiques la quintessence d'une œuvre monumentale et magnifique, l'album de Samba Diabaré Samb revisite, à ses yeux, la trajectoire d'un instrumentiste, historien et chanteur d'une dimension et d'une virtuosité exceptionnelle. La conception de cette production a été entamée depuis 2006, l'année où un comité pour lui rendre hommage a été créé. La direction du patrimoine a alors compris l'enjeu de cette sauvegarde et a choisi de réaliser cette anthologie. Plus qu'un témoignage de son génie, de sa culture, c'est « une belle manière de mettre notre musique à la disposition de nos enfants pour qu'ils ne se nourrissent pas d'un autre imaginaire, d'un autre discours. Il a représenté les valeurs qu'il a chantées », confie le conseiller culturel du président de la République, Massamba Guèye. Il lui semble nécessaire de regrouper toute notre production pour que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent avoir une mémoire et de s'atteler à trouver les moyens de produire des œuvres de cette ampleur.

Une renaissance des archives culturelles, c'est justement ce qu'a proposée Ousmane Sow Huchard, Pca du Musée des civilisations noires pour prendre en charge la question du patrimoine culturel.