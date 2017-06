Sénégal: Près de deux milliards mobilisés pour la gestion des inondations

Les outils numériques peuvent rendre de nombreux services, y compris là où on les attend le moins.… Plus »

Ces mesures transitoires vont concerner principalement les régions de Matam dont la digue cause énormément de difficultés aux populations et la région de Kaffrine qui, située dans une cuvette, est frappée chaque année par des inondations énormes.

La réunion s'est penchée sur l'évaluation de la matrice d'actions prioritaires 2016, le partage de la mise en œuvre des différents projets qui sont en train d'être mis en œuvre dans le cadre de la gestion des risques d'inondation, mais aussi et surtout, l'examen et l'adoption de la matrice d'actions prioritaires 2017.

"Le montant de la matrice d'actions prioritaires cette année, c'est près de deux milliards de FCFA qui devront être aujourd'hui mobilisés et investis au cours de cet hivernage pour permettre à toutes ces populations de ne plus vivre comme on vivait auparavant, le phénomène des inondations et les risques d'inondations", a-t-il dit.

Le gouvernement du Sénégal a mobilisé pour cet hivernage, près de deux milliards FCFA pour parer au risque d'inondations, a déclaré le ministre délégué auprès du ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie en charge de la Restructuration et de la Requalification des banlieues, Pape Gorgui Ndong.

