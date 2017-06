Cote d'Ivoire: Enquêtes sur la cache d'armes à Bouake - La justice ivoirienne joue sa crédibilité

Suite à la sortie d'Alpha Blondy et aux initiatives de Guillaume Soro relativement à la… Plus »

Et lorsque l'ancien président, Henri Konan Bédié, dit tout de go que le chef du perchoir ivoirien est son protégé, il y a de quoi renforcer la conviction de ceux qui pensent que cette enquête ouverte n'ira nulle part. Si tant est que c'est le dossier qui guide le juge, il ne sera pas trop surprenant de voir la procédure judiciaire embarquée par une histoire de "secret défense" qui va classer l'affaire sans suite. Mais on n'en est pas encore là. Le Procureur se dit confiant, même si on est encore au stade des enquêtes préliminaires, sans aucune arrestation.

En effet, aux lendemains de la découverte de cette cache d'armes dans la nuit du 11 au 12 mai 2017 à Bouaké par des mutins, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, avait d'abord gardé un certain mutisme avant de sortir de sa réserve alors que les rumeurs les plus folles ne cessaient d'enfler.

En effet, communiquant publiquement sur l'évolution judiciaire de cette affaire, le 21 juin dernier à Abidjan, au cours d'une rencontre avec la presse, il a indiqué que l'enquête était au stade préliminaire, avec déjà 15 auditions de sept personnes dont des officiers militaires, en plus du chef de protocole du président du parlement ivoirien, Koné Karamaté Souleymane alias Soul to Soul, chez qui les armes étaient dissimulées à Bouaké.

