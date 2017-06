Sénégal: Train Express Régional - L'Apix décidée à accompagner les 12 000 personnes impactées

Lors d'une visite de chantier du tracé du Train Express Régional (Ter) Dakar-Aibd, le Directeur général de l'Apix, Mountaga Sy a annoncé que tout est mis en place pour conseiller et accompagner les 12 000 personnes affectées par le projet(PAP).

Le Directeur général de l'Apix, Mountaga Sy a annoncé que les opérations de mise à disposition des emprises sont actuellement en cours sur le tracé. Des maisons du Ter, espaces d'informations et de conciliation ont été mises en place dans chaque département, pour recevoir les 12 000 personnes affectées par le projet. Mountaga Sy a informé que 65% des PAP sont venues constituer leur dossier. Dans le département de Dakar, avec 2668 personnes affectées, il y a un taux de conciliation de 73% ; à Rufisque, pour 1207 personnes affectées le taux de conciliation est de 78%. Le département de Pikine enregistre un taux de conciliation de seulement 25% pour 7300 personnes affectées par le projet. Plus de 50% des personnes affectées se trouvent dans le marché de Thiaroye.

Mountaga Sy a rassuré que le financement du Ter estimé à 568 milliards de francs Cfa est complètement bouclé de même que la mobilisation de ressources et toutes les entreprises concernées ont reçu leur avance de démarrage.

A Diamniadio, Getran, est en train s'affairer sur son site de 5 hectares pour la construction de la gare multimodale de Diamniadio. Cette gare sera la plus moderne du Ter en plus de la gare de Dakar et de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias (Aibd). Il y aura aussi 3 gares simples à Thiaroye, Rufisque et Bargny et 8 haltes à Colobane, Hann, Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Keur Massar, Mbao et Rufisque) pour ramasser les 115 000 passagers qui utiliseront le Ter chaque jour. Pour rappel, la livraison complète du Ter est attendu le 14 janvier 2019 par le président Macky Sall.