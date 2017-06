Congo-Kinshasa: Boli Bolingoli - Le Belgo-Congolais signe au Rapid Vienne

Formé à Bruges, Boli Bolingoli a débuté en équipe première en 2013. Champion en 2016 avec les Blauw-zwart, il a été prêté en janvier 2017 à Saint-Trond, avec qui il a disputé 18 rencontres entre la fin de la saison régulière et les playoffs II. Agé de 21 ans, le cousin Jordan et Romelu Lukaku tente une première aventure à l'étranger, au Rapid Vienne, cinquième du dernier championnat autrichien.

C'était dans l'air depuis un temps et c'est à présent officiel : Boli Bolingoli n'évoluera plus dans la Venise du Nord, il rejoint le championnat autrichien. Le jeune belge d'origine congolaise (RDC) quitte le Club Bruges pour le Rapid Vienne, a annoncé jeudi le vice-champion de Belgique. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert définitif du défenseur latéral en Autriche.

