Sud-Soudan: Le pape François apporte son soutien financier

« Il suffit de parler un peu anglais et d'avoir le cœur bien accroché », a ajouté sœur Laura, tout en précisant avoir vu plus d'horreurs en deux ans au Soudan du Sud qu'en 25 ans en Ethiopie.

Devant la presse, Laura Gemignani, religieuse missionnaire engagée à l'hôpital de Nzara, un des deux soutenus par le pape a évoqué le sentiment d'abandon dans le pays que nombre d'humanitaires et de diplomates ont quitté à cause des violences.

Selon une annonce du Vatican publiée mercredi, au total, 500.000 euros seront versés pour soutenir deux hôpitaux tenus par des sœurs, un programme de formation d'instituteurs et un projet d'achat de semences et d'outils pour 2.500 familles d'agriculteurs

