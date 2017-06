En Afrique du Sud, la journée s'annonce difficile pour le président Jacob Zuma. La plus haute cour du pays… Plus »

En tout cas, loin de nous l'idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on peut dire que le président Zuma est en sursis. Car, avec l'autorisation du bulletin secret, il y a fort à parier que l'opposition politique ralliera à sa cause certains députés du parti au pouvoir qui en ont marre des pitreries de leur mentor. N'en déplaise à la présidente de l'Assemblée nationale qui, avant même le verdict de la Cour constitutionnelle, clamait que le vote à bulletin secret n'était pas permis par la Constitution sud-africaine.

En effet, face à l'incurie et à l'irresponsabilité manifestes du président Zuma, plusieurs députés de la majorité n'ont pas manqué d'exprimer clairement leur ras-le-bol. Et le vote se faisant à main levée comme dans la plupart des Chambres africaines, ces députés qui ont déjà fait l'objet de menaces multiformes, ne pouvaient donc pas prendre le risque de s'aligner à visage découvert derrière l'opposition qui appelle hic et nunc à la démission de Zuma ; d'où le recours à la Cour constitutionnelle qui a finalement tranché.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.