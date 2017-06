Congo-Kinshasa: CPRK - Le député Franck Diongo empêché d'aller s'enrôler

Cette ONG, après avoir relevé toutes ces violations des normes nationales et internationales, avait dit estimer que le député Franck Diongo a été victime de règlement des comptes politiques pour ses prises de position intransigeantes par lesquelles il appelait, avant le 19 décembre 2016, la population à utiliser l'article 64 de la Constitution pour s'opposer à la prolongation du mandat du président de la République. Aujourd'hui, l'Asadho vient d'être rejointe par le député et ses proches, qui voient également une main noire qui serait en train de guider tous les actes dans cette affaire.

« La CSJ l'avait condamné en violant de plusieurs normes nationales et internationales dont la Constitution en ses articles 17 alinéa 2, 19, § 3, 41, 61 et 149 alinéa 5 ; sur le siège de la CSJ, qui était irrégulièrement composé en ce que les juges ne disposaient pas des ordonnances de leur nomination, en violation de la loi n°13/011-B du 11avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire », avait, en son temps, dénoncé Me Jean-Claude Katende qui avait noté que la CSJ n'avait aucune base constitutionnelle et/ou légale pour siéger comme juridiction de cassation (Elle n'a pas de compétences transitoires). « Au regard de la Constitution, elle était incompétente pour condamner l'Honorable Franck Diongo », a-t-il insisté.

Pour l'Asadho, en effet, malgré les faits mis à la charge de Franck Diongo (il est condamné à 5 ans de prison pour séquestration puis torture des éléments de la Garde républicaine), il y a lieu de considérer que le député n'avait pas bénéficié de procès juste et équitable en considération de la Constitution de la RDC et des normes internationales relatives aux Droits de l'Homme.

Déjà, lors d'un point de presse réclamant la libération de ce député, l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (Asadho), par la bouche de son président national, Jean-Claude Katende, avait rappelé qu'en date du 28 décembre 2016, la Cour suprême de justice (CSJ) avait condamné ce Député national, qui est également un des leaders de l'opposition politique, à 5 ans de servitude pénale principale, « en violation des normes nationales et internationales relatives à un procès équitable et juste ».

Pour le député et ses proches, cette décision qu'ils qualifient de politique viserait à le disqualifie de la course, pour les premières élections qui seront organisées après son séjour de la prison.

