Congo-Brazzaville: Kouilou - L'administrateur maire de Hinda relance les opérations de salubrité dans sa ville

Dans le cadre de son programme d'activité, l'administrateur maire de la communauté urbaine de Hinda, Elisabeth Mangoko, a organisé le 20 juin une opération de salubrité dénommée « Retroussons les manches » destinée à rendre plus propre le jardin public et l'ensemble des quartiers de cette ville.

L'opération s'est exécutée avec la participation de différentes équipes composées de l'ensemble du personnel en service à la communauté urbaine de Hinda, les jeunes, les chefs de quartiers et quelques autres habitants de cette ville. Répondant ainsi à la presse sur le sens de cette activité, l'administrateur maire de Hinda a indiqué que l'élan de salubrité doit toujours être maintenu en vue de rendre de plus en plus propre cette ville. «Cette opération obéit à la fois au respect des orientations et directives préfectorales du département du Kouilou d'une part et à l'amélioration des conditions environnementales des populations de la ville d'autre part », a-t-elle signifié.

Pour Aimé Satou et Agnes Tchibota Tati, deux habitants de cette communauté urbaine, la salubrité de la ville a souvent constituée une priorité pour l'administrateur maire. «Cette opération n'est pas la première du genre, souvent les habitants se joignent au personnel de la mairie de cette ville pour maintenir cette ville dans un état plus salubre et plus attractive », ont-ils expliqué.