Congo-Kinshasa: Concert annulé - Fally Ipupa reste positif

Dans un entretien qu'il a accordé à Trace, le chanteur ne semble pas outre mesure dérangé par la décision prise le 20 juin, à deux jours du show de La Cigale, par la préfecture de police de Paris qui a préféré jouer la carte de la prudence face aux déclarations de manifestation déposées aux abords de la salle.

Fally n'est pas vraiment surpris par l'annulation car, dit-il, des rumeurs avaient déjà circulé dans ce sens dès l'annonce publicitaire de ce concert. Néanmoins, quoiqu'il dise être familier à ce genre de situation et qu'il reste positif, l'on a bien senti au son de sa voix que cela ne le laisse pas de marbre. Il a juste déploré avec un peu de dépit que « vouloir chanter pour ses fans devienne un défi » et pour la suite, lui qui prétendait être serein perd ses mots et avoue : « Je ne sais même plus quoi dire... ».

La préfecture de police parisienne a sûrement préféré prévenir que guérir. Il semble donc bien que la virulence des mises en garde émanant des combattants ait remis à l'esprit de la préfecture de police parisienne de fâcheuses expériences. En effet, l'on se souviendra que de précédentes tentatives d'organisations de concerts de musiciens congolais, notamment à Paris et Bruxelles, se sont quelquefois soldées en bagarres rangées entre les pro et les anti-concerts ces dernières années. L'on croyait cette époque révolue mais il n'en est rien comme viennent de le prouver les combattants.

Du reste, l'arrêté n°2017-00698 de la préfecture de police a bien circonscrit le fait que « ce concert s'inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu et violent entre partisans et opposants au régime en place en RDC ». Le document souligne que le concert « suscite une mobilisation croissante chez les opposants radicaux congolais qui ont déposé plusieurs déclarations de manifestation ce jeudi 22 juin aux abords de la salle de spectacle avec l'intention d'en découdre avec les spectateurs du concert, de créer des désordres à l'intérieur et l'extérieur de la salle et de s'en prendre à l'artiste ». L'on comprend que face à pareille situation, la préfecture opte tout simplement pour l'annulation qui passe ici pour le moindre mal.

Cependant, les craintes de la police ainsi justifiées ne sont pas bien digérées par l'organisation de l'événement. En effet, Trace reporte que le site Internet de La Cigale fait savoir que « Fally Ipupa et les producteurs regrettent vivement cette décision ». Néanmoins, ceux qui avaient déjà leurs billets en main n'ont pas à craindre vu qu'ils « pourront se faire rembourser ». Ce, « uniquement dans les points de vente au sein desquels ils les ont achetés », est-il précisé.

Rappelons que l'annulation du concert de Fally Ipupa intervient à quelques semaines du lancement de son 4e album Tokooos. L'opus est déjà disponible en précommande depuis le 17 juin ainsi que les singles Bad Boy, un featuring avec Aya Nakamura, Eloko Oyo qui fait un tabac à Kinshasa précédé par son précédent featuring avec Booba, à savoir Kiname.