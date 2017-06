Sénégal: 8éme Jeux de la Francophonie - Mbagnick Ndiaye encourage les artistes sélectionnés

Les outils numériques peuvent rendre de nombreux services, y compris là où on les attend le moins.… Plus »

La pièce rend hommage à l'acteur Thierno Ndiaye Doss avec un extrait des paroles du film "Guelewaar" de Sembène Ousmane, le savant Cheikh Anta Diop pour son militantisme et pour l'éducation et le tambour major Doudou Ndiaye Rose.

Le ministre de la Culture et de la Communication, les encadreurs des artistes, les journalistes et le personnel de la direction de la Francophonie ont écouté les morceaux "Il est temps", "Qui" et "Petit oiseau".

Le Sénégal sera représenté dans onze disciplines artistiques dont "danse hip hop" avec le "Crazy elements", "peinture" avec le plasticien Mbaye Babacar Diouf, "chanson" avec la rappeuse Awa Moonaya Yanni plus connu sous le nom de Moona, "conte" avec Mame Fara Ndiaye, "danse de création" avec la compagnie Pasytef, "littérature" avec une nouvelle intitulé "Ndeund" (Tam-tam) de Mohamed Mbougar Sarr, "photographie" avec Ndèye Fatou Thiam, etc.

