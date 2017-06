Congo-Kinshasa: L'ONU adopte la résolution 2360 contre l'exploitation des ressources naturelles par les groupes armés

Le Conseil de sécurité de l'ONUa adopté, mercredi 21 juin, la résolution 2360. Un texte qui condamne notamment les exactions commises par les groupes armés. Ces derniers sont sommés de mettre « immédiatement fin à toutes les formes de violence et autres activités déstabilisatrices, notamment l'exploitation des ressources naturelles».

Présent à cette rencontre, le représentant permanent de la RDC aux Nations unies a indiqué que pour mettre un terme aux pillages des ressources naturelles du pays ainsi qu'au trafic d'armes et des munitions, les sanctions doivent être prises contre les multinationales qui approvisionnent les criminels en armes et contre aussi les pays de transit et d'accueil des minerais de sang.

C'est depuis 2003 que le Conseil de sécurité a imposé pour la première fois un embargo sur les armes à l'encontre de tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le Nord et le Sud Kivu et en Ituri, ainsi que des groupes qui ne sont pas parties à l'Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo.