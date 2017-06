Congo-Kinshasa: Accréditation de la correspondante de RFI en RDC - Silence radio

analyse

C'est un silence qui vaut refus. C'est en tout cas de cette manière que Radio France internationale interprète l'attitude des autorités de la République démocratique du Congo qui n'ont pas encore daigné répondre à la demande de reconduction de l'accréditation de Sonia Rolley, son envoyée spéciale permanente.

Depuis de longs mois en effet, la radio mondiale est à la recherche de ce précieux sauf-conduit sans lequel sa journaliste ne peut exercer sur le territoire. En vain jusque-là. Et cela fait trois mois maintenant que cela dure. Selon le communiqué publié par la chaîne, la demande en avait été faite cinq bonnes semaines avant l'expiration début mai de l'autorisation. On est presque en fin juin et c'est toujours, si l'on ose dire, le silence radio nonobstant les multiples promesses verbales du ministère congolais chargé des médias.

Donc, on l'aura compris, RFI est de plus en plus indésirable à Kinshasa où déjà son émetteur, coupé depuis en novembre 2016, n'est pas encore rétabli. Et comme si cela ne suffisait pas, il a fallu que celui de Brazzaville, de l'autre côté du fleuve, soit brouillé depuis Kin- la- belle. Ce n'est pas la première fois que ce média international qui fait pourtant, il faut le reconnaître, d'énormes efforts en matière d'équité dans le traitement de l'information a maille à partir avec les autorités d'un pays qu'il couvre ou qui héberge un de ses relais Fm. Dès lors que sa couverture des évènements, souvent brûlants, ne cadre pas avec l'évangile officiel du régime en place. Ce fut le cas en 2012 avec la destruction d'un émetteur au Mali et l'arrêt en 2013 de celui de Djibouti.

Il faut dire qu'en RDC, au-delà du traitement quotidien de l'information, les sujets d'enquête ne manquent pas dans un pays aux mille et un problèmes (rébellion dans l'est, crise dans la région des Kasaï, impossible mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre...

RFI avait pour ainsi dire aggravé son cas en publiant ces derniers temps une enquête en 3 volets sur les massacres et les violations graves des droits de l'homme dans le Kasaï après l'assassinat de Jean-Prince Mpandi, le chef traditionnel Kamuina Nsapu tué dans l'assaut de sa demeure. Une somme d'investigations qui jettent un peu plus de lumière sur cette ténébreuse affaire, en même temps qu'elles éveillent de nouveaux soupçons sur le pouvoir de Joseph Kabila qui doit avoir beaucoup de choses à se reprocher dans celle-ci.

Serait-ce cette goutte d'eau médiatique qui a fait déborder le vase de la colère congolaise ? C'est fort probable. Mais quelles que soient les raisons de ce refus qui ne veut pas dire son nom, on ne peut que convenir avec la direction de RFI que cette décision « nuit gravement au pluralisme de l'information ». Mais de cela, vous vous en doutez bien, Mobutu Light, pour reprendre une formule de Jeune Afrique, s'en fiche comme de sa première barboteuse.