Congo-Kinshasa: Qui sont les assaillants de Beni?

Omar Kavota, directeur exécutif du CEPADHO, pense, lui, qu'il s'agirait plutôt d'une coalition des groupes armés locaux et étrangers auxquels se seraient joints des détenus récemment évadés de la prison de Beni. Au regard de l'impressionnant matériel militaire dont disposerait cette coalition, le responsable du CEPADHO soupçonne des connexions politique et militaire avec une puissance extérieure.

Les FARDC faisaient face à un groupe armé, des Maï-Maï selon plusieurs habitants de la ville de Beni. Mais, quelques heures après les combats qui ont tourné à l'avantage de l'armée gouvernementale, un certain John Mangaiko a revendiqué cette attaque au nom du Mouvement national des révolutionnaires. Une nouvelle rébellion basée dans le Rutshuru, selon lui, et dont l'objectif serait de mettre fin au régime du président Kabila.

Des affrontements à l'arme lourde se sont produits jeudi 22 juin à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Les Forces armées de la RDC étaient aux prises avec un groupe armé non identifié. On parle d'une coalition des groupes Maï Maï avec des ADF, des FDLR, des ex-M23 qui ont été rejoints par des anciens prisonniers. Bilan des affrontements jeudi, 13 assaillants tués et 15 faits prisonniers contre 3 morts dans les rangs des FARDC, et des nombreux blessés parmi la population civile.

