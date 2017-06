Centrafrique: Quel avenir pour les casques bleus du Congo-Brazzaville?

Aujourd'hui Paula Donova, co-directrice l'ONG Free Aids World à l'origine de la fuite à travers sa campagne Blue code se félicite de la décision du secrétaire général des Nations unies mais regrette qu'elle arrive si tard car, selon ses informations, cela fait deux ans déjà que les Nations unies sont au courant du problème et demande surtout à l'ONU et au Congo-Brazzaville de poursuivre les auteurs présumés d'abus sexuels.

Il y a deux semaines, l'ONG Aids Free World avait fait fuiter deux documents confidentiels des Nations unies, un rapport d'évaluation et un mémo dans lequel le général Balla Keita qui commande les casques bleus en Centrafrique qualifiait ce bataillon de «bien connu pour son comportement en matière d'abus sexuels, de trafic de carburant et d'indiscipline» ajoutant qu'il avait adressé pas moins de six blâmes-- au commandant de ce bataillon depuis le début de l'année.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.