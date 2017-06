Burkina Faso: Projet de réforme de la Haute Cour - Les principales innovations

Le rendez-vous bimensuel entre la presse et les membres du gouvernement sur l'actualité nationale a eu lieu le 22 juin 2017 à Ouagadougou. A l'ordre du jour : le bilan des examens du primaire et du premier cycle ; le problème d'infrastructures routières à l'Est ; la prise en compte du principe du double degré de juridiction au niveau de l'instruction et du jugement par le nouveau projet de loi sur la Haute Cour de justice ont été les points saillants de cette rencontre.

À l'entame de ce point de presse, une minute de silence a été observée à la demande du ministre de tutelle, Remis Fulgence Dandjinou, en mémoire de Salif Tahita, précédemment journaliste à la radio municipale de Ouagadougou. Ce confère a été victime d'un accident mortel le 17 juin dernier alors même qu'il se rendait à un reportage. Le porte-parole du gouvernement a ensuite égrené les récentes décisions prises en conseil des ministres : il s'agit notamment du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, d'un budget global de 16,5 millions de F CFA. Objectif : financer la formation de 30 000 jeunes et femmes en entrepreneuriat, la création de 90 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Prévu pour être exécuté en trois ans, ce programme devrait permettre le financement de 10 000 projets.

La deuxième décision et non des moindres est celle portant sur la mise en œuvre d'un autre programme, dénommé « programme d'urgence pour le Sahel ». Ce programme d'urgence a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et de la résilience des populations de la région du Sahel, tout en améliorant la gouvernance administrative et locale, ainsi que le renforcement de la sécurité des populations et de leurs biens. À l'en croire, les premières estimations de cet important programme se chiffrent à 414,9 milliards de F CFA. Les financements acquis pour 2017 s'évaluent à 51,11 milliards de F CFA. Enfin émerge la volonté d'alléger la facture d'électricité, de réduire la pointe sur le réseau et d'augmenter la disponibilité en électricité à travers l'acquisition pour les institution et les ménages de plus de 1 500 000 lampes LED en remplacement des lampes à tubes fluorescents.

De la Haute Cour de justice

Actualité oblige, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, René Bagoro, a quant à lui fait un exposé sur le projet de loi pour réformer la Haute Cour de justice et le Tribunal militaire, de même que sur les remous consécutifs aux dégâts causés par les populations au tribunal de Manga. Le premier point fait suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 9 juin, déclarant anticonstitutionnels les articles 21 et 33 de la loi organique créant cette juridiction. Ledit projet, soumis au Parlement qui l'examinera le 4 juillet prochain, vise selon lui à renforcer les droits de la défense et des victimes (voir encadré). A la lumière de ces innovations, conformes à l'environnement institutionnel et aux engagements internationaux du Burkina, on peut dire que Maître Olivier Sur sera de retour à Ouaga pour défendre l'ancien président Blaise Compaoré.

Mais quelle instance sera saisie après le procès devant la Haute Cour ? René Bagoro a gardé le mystère bien que l'on sache que la Cour de cassation une fois saisie en dernier ressort peut se prononcer sur le déroulement du procès. Il s'est gardé de donner un délai concernant la reprise du procès eu égard au principe de la séparation des pouvoirs. Une seule certitude: le gouvernent a travaillé, selon lui, à écarter toutes les failles, qui datent de 1995, pour que les Sages ne trouvent plus à redire. Au sujet des événements de Manga qui ont entraîné un mouvement de grève des acteurs de la Justice, le ministre de tutelle a dit que le gouvernement, tout en réhabilitant les locaux du tribunal saccagés, a pris les mesures de sécurité qui s'imposent. La suite judiciaire est entre les mains des institutions compétentes. L'affrontement des "koglwéogo" et des populations de Tialgo, est une affaire qui connaîtra un jugement, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'affaire Adja Divine, dans laquelle il faut d'abord mener une enquête pour donner une identité à X, contre qui une plainte a été déposée.

Le français, bête noire des élèves

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean Martin Coulibaly, a fait le point des examens du CEP et du BEPC en soulignant quelques couacs avec les examinateurs au sujet de leur rémunération. Ce problème a été certes résolu, mais il faudrait repenser même l'organisation des sessions, dont le budget d'année en année cause d'énormes soucis. 28,85%, c'est le taux de réussite au BEPC cette année contre 29,66 pour la session précédente. Une baisse tendancielle, due selon le ministre aux problèmes de niveau en français, qui créent pas mal de conséquences dommageables aux élèves. Promesse a été faite de se pencher sans délai sur cette problématique.

L'Est sera désenclavé

L'invité surprise de cette rencontre a été le ministre des Infrastructures, Eric Bougma, pour rassurer les populations de l'Est du pays, en colère depuis un certain temps du fait du mauvais état des routes. Hier encore, elles se sont fait bruyamment entendre. En attendant des mesures pérennes, il a annoncé l'accélération des travaux d'entretien de la nationale n°4, communément appelée route de Fada, un travail qui sera conduit à son terme dans 2 mois. Dans la foulée, il a annoncé que les choses vont au pas de charge concernant le bitumage des routes Gounghin-Fada-frontière du Niger, sur financement de la BAD ; Kantchari-Diapaga-frontière du Bénin. La "bonne nouvelle" pour la population du Centre-Sud est l'avis de non-objection obtenu de la Banque mondiale pour la route Manga-Zabré.

Eric Bougma a annoncé le lancement imminent du programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui concernera 11 350 jeunes soit 150 par province et 300 par chef-lieu régional. Le Sud-Ouest, qui abritera la fête nationale, aura 750 postes pour la ville de Gaoua et 250 par province. Quant à Ouaga et Bobo, elles en auront respectivement 1 200 et 700.

Le porte-parole du gouvernement est revenu sur la question des factures impayées de la presse pour dire que 99 millions de francs F CFA ont déjà été décaissés et 240 autres millions le seront en vertu de contrats en cours de finalisation.

Les points de réforme de la Haute Cour et du Tribunal militaire

- Haute Cour de justice

La prise en compte du principe du double degré de juridiction au niveau de l'instruction et du jugement pour permettre de réexaminer les affaires au fond ;

L'admission de la constitution de partie civile directement devant la HCJ avec tous les droits subséquents ;

L'admission du principe de la représentation de l'accusé non comparant ;

L'introduction du pourvoi en cassation pour permettre de vérifier la bonne application du droit, tant au niveau de l'instruction que du jugement.

L'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale permettra la reprise des audiences de la Haute Cour de justice, qui ont été suspendues suite à la décision du Conseil constitutionnel.

Le Tribunal militaire

Au cours du conseil, le gouvernement a adopté un projet de loi sur le Tribunal militaire. Certes, le Conseil constitutionnel n'a pas statué sur cette juridiction, mais il fallait en actualiser le texte pour le conformer à l'environnement institutionnel et aux engagements internationaux du Burkina Faso.

Ce projet de loi est dans la même optique que celui relatif à la Haute Cour de justice. Il vise, en effet, à corriger les insuffisances du code de justice militaire et à le conformer à la Constitution et aux engagements internationaux du Burkina. De façon concrète, il propose :

l'introduction du double degré de juridiction au niveau de la phase de jugement, étant entendu que cela existe au niveau de l'instruction ; la mise en mouvement de l'action publique par le procureur du tribunal militaire en lieu et place du ministre de la Défense ; l'admission de la plainte avec constitution de partie civile ; l'actualisation de certaines appellations contenues dans la loi comme "la Cour suprême" ; le commissaire du gouvernement devient "procureur du tribunal militaire".