Afrique: Grand-messe des Ministres du Commerce Extérieur - Jean-Lucien Bussa obtient la réadmission de la RDC à l'AGOA

Au devant d'une forte délégation d'experts congolais, Jean-Lucien Bussa Tongba, ci-devant Ministre du Commerce Extérieur de la RDC, a pris activement part, à Niamey, à la 3ème réunion des Ministres africains du Commerce Extérieur. C'était aux côtés de ses homologues, venus de 46 Etats, ainsi que des fonctionnaires de la Commission de l'UA, du COMESA, de la CEEAC.

Battant, Jean-Lucien Bussa a obtenu la réadmission de la RDC à l'AGOA, cet Accord de Partenariat sur l'Agriculture entre les USA et l'Afrique. L'exclusion de la RDC qui, du reste, est conjoncturelle, ne peut jamais assujettir les partenariats économiques et commerciaux qui sont structurels et bénéfiques à plusieurs générations, a-t-il soutenu dans son argumentaire.

De même, le partenariat stratégique comme celui de l'Afrique unie dans sa zone de libre échange continentale, ZLEC, ne peut se concevoir sans la RDC. Le Ministre RD-Congolais du Commerce Extérieur, très attentif lors du discours d'ouverture du Président du Niger, a fait sienne la phrase qui disait : "nous devons soit gagner ensemble. Soit perdre ensemble". C'est pour dire que l'Afrique ne peut réussir sa ZLEC alors que certains membres étaient exclus dans le partenariat si important avec d'autres Etats. C'est en ces termes très clairs et limpides qu'il a convaincu tous les membres présents à ces assises.

Jean-Lucien Bussa a représenté la RDC à la 3ème réunion des Ministres africains du Commerce extérieur. Cette rencontre de haut niveau a eu lieu au Niger, précisément à Niamey, du 15 au 16 juin 2017. C'est sont des négociations de la Zone de Libre Echange Continentale qui se sont déroulées dans un esprit consensuel et de fraternité. Ici, les résolutions ont été adoptées à l'unanimité, excepté des réserves émises par quelques Etats africains. Parmi les grandes résolutions, il faut noter, l'adoption des modalités des négociations tarifaires avec un niveau d'ambitions de 90% d'élimination des lignes tarifaires d'ici 54 ans pour tous les pays ; tandis que les 10% restant sont réservées aux produits sensibles (sous réserve de notification et de négociations, et la liste d'exclusion que chaque pays doit dresser, qui fera l'objet d'une revue au bout de 5 ans, sujet à négociation et assujetti à la clause anti-concentration. L'élimination à 100% des lignes tarifaires dans 13 ans pour le pays les moins avancés, PMA, et dans 10 ans pour les non PMA.

Audience de restitution avec le Président Nigérian

Au-delà de son exposé magistral et convaincant devant l'Assemblée, il sied de souligner que le Ministre d'Etat, Ministre du Commerce Extérieur congolais, Jean-Lucien Bussa Tongba, a, en marge de ce forum, été reçu en audience avec les autres Ministres africains du Commerce par le Chef de l'Etat du Niger, Mahamadou Issoufou, parrain de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC), au Palais présidentiel, pour la restitution des travaux. En homme sage, ouvert et fidèle à la vision du Président de la République et Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, il en a profité, pour transmettre en son nom et en celui du peuple congolais, les salutations du Chef de l'Etat congolais à son homologue Issoufou Mahamadou et au peuple nigérien pour la qualité d'organisation de la 3ème réunion des Ministres africains du Commerce, à Niamey. Une organisation impeccable qui a attiré l'attention de tout le monde. Il avait aussi, à la même occasion, profité pour solliciter son appui pour la réadmission de la RD. Congo à l'Accord de Partenariat sur l'Agriculture entre les USA et l'Afrique, AGOA.

Carnet d'adresse riche

Sur place à Niamey, Jean-Lucien Bussa a fait preuve de l'amour qu'il a pour le Congo et pour le redressement de l'Economie Nationale congolaise à travers le secteur du Commerce Extérieur. Il s'est investi dans la prise des contacts sérieux avec ses homologues Ministres des autres pays et certains grands partenaires. De tous ceux-ci, il faut noter la rencontre très fructueuse avec la Secrétaire d'Etat du Maroc en charge du Commerce, Mme BAKIYA EDDARHEM. Leurs échanges ont porté sur le partage d'expériences dans le domaine du Commerce International (import-export) et la possibilité d'une coopération spécifique entre les deux pays dans le domaine du Commerce. Ils sont allés loin jusqu'à dégager des voies et moyens pour parvenir à l'éventualité d'une coopération technique entre les deux Ministères, des échanges commerciaux et, enfin, des Investissements Directs Etrangers, IDE.

Réunions envisagées

Les Ministres africains en charge du Commerce ont adopté un calendrier qui préconise une série de réunions à travers lesquelles, les experts congolais devraient régulièrement prendre part pour que la RDC ne soit pas déconnectée du vaste «marché commun africain» en gestation d'ici à l'horizon 2017.

Les avantages mutualistes ne se donnent pas mais s'arrachent et les absents ont toujours eu tort, note-t-on. Sur le même chapitre, force est de croire que les réunions qui ont déjà eu lieu ainsi que leurs suites à venir seront déterminantes pour l'avenir de l'Afrique. Les Etats ont exprimé la volonté de libéralisation de leurs marchés intérieurs à 90% et tiennent par la suite, à œuvrer ensemble pour créer une véritable Zone de Libre Echange mutuellement bénéfique.