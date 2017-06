Congo-Brazzaville: Quelque chose s'y passe - Qui vivra verra

analyse

Au milieu des protestations de l'opposition et un mois avant les élections législatives, l'accès à Internet a été limité, ce qui va entraîner une panne d'information.

" Le «coup constitutionnel a suscité une série de manifestations de masse, que le régime a cherché à endiguer en arrêtant les principaux dirigeants de l'opposition. Ses deux principaux opposants aux élections présidentielles sont maintenant en prison: le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, en tant que chef de l'état-major militaire, a assuré la sécurité de la Conférence nationale de 1991 qui a ouvert la voie aux élections démocratiques de 1992; Et André Okombi Salissa, ministre de chaque gouvernement Sassou Nguesso entre 1997 et 2012.

Le président a également incarcéré les dirigeants et les journalistes de la société civile, dont Ghys Fortuné Dombé Bemba, Paulin Makaya, Marcel Pika et Modeste Boukadia, qui restent en prison.

Deuxièmement, les citoyens sont indignés par la violence en cours dans la région du Pool, qui entoure la capitale Brazzaville. En lançant un assaut militaire sur la région - qui est largement peuplé par Lari ethnique, longtemps opposé au gouvernement - Sassou Nguesso a cherché à décourager les citoyens de Brazzaville de contester sa prise de pouvoir.

Pour la couverture internationale lors de la première attaque de la région en avril 2016, Sassou Nguesso a prétendu se battre contre le "terroriste" Pastor Ntoumi, un ancien chef de la milice basé à Tsoumouna, Pool. Mais l'accusation était absurde; Ntoumi a dissous sa milice en 2006. La chef de l'opposition Claudine Munari a dénoncé l'agression comme «génocide» contre l'ethnie Lari."

Cependant, alors que Ntoumi n'avait aucune milice lorsque les opérations ont commencé, il a depuis acquis des supporters et des armes. Il a capturé des armes des avant-postes de la police et des militaires, a reçu des fournitures de quartiers mécontents de l'armée et a amassé un petit groupe de jeunes hommes ethniques de Lari, qui ont peu d'autre choix que de se défendre.

En avril 2017, Ntoumi a lancé un attentat contre l'armée qui a laissé 18 soldats morts. En mai, la milice de Ntoumi a avancé à Madibou, près du pont Djoué, à seulement 14 milles de Brazzaville. Sassou Nguesso a été forcé de reconnaître la nouvelle force de Ntoumi. Le 3 juin, le porte-parole présidentiel a affirmé que Ntoumi ne violerait pas Brazzaville, une annonce qui a signalé aux citoyens qu'il pourrait en fait.

Ces deux crises politiques ont été exacerbées par un troisième facteur: la crise économique qui traverse actuellement l'Afrique centrale. Au fur et à mesure que les prix mondiaux du pétrole ont diminué, Sassou Nguesso est revenu aux prêts à l'appui du pétrole qu'il utilisait tout au long des années 1980. Il n'a toutefois pas réduit les dépenses, et le recul des prix du pétrole a créé une crise financière.

En mars 2017, seulement six ans après que le Congo-Brazzaville a reçu un allégement de la dette du FMI et de la Banque mondiale, le ratio dette / PIB du gouvernement a atteint 77%, dépassant la limite de 70% imposée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Selon un dirigeant de l'industrie, le régime a engagé environ quatre ans de recettes pétrolières futures et est maintenant techniquement en défaut pour Glencore et Trafigura.

Cette crise financière, à son tour, a provoqué une crise du carburant à Brazzaville et à Pointe-Noire. La raffinerie publique ne satisfait que 20% de la demande intérieure de carburant du pays. Cela signifie que le reste doit être importé, mais il s'agit d'une activité sur laquelle la société pétrolière publique, la Société Nationale des Pétrôles du Congo (SNPC), jouit d'un monopole. Le SNPC a longtemps été dominé par le fils de Sassou Nguesso, Denis Christel, de sorte que le monopole des importations de carburant appartient effectivement au président lui-même.

Étant donné que la SNPC est en faillite, il est incapable d'acheter suffisamment de carburant sur le marché international pour satisfaire la demande intérieure. Mais plutôt que d'abandonner le monopole - et donc renoncer à des bénéfices futurs - Sassou Nguesso a choisi de soumettre ses citoyens à une pénurie de carburant. Pour couvrir, le gouvernement a accusé les "difficultés techniques" de la raffinerie de pétrole du Congo.

À mesure que les prix augmentent, le chef de l'opposition Charles Bowao a observé que «les citoyens ne peuvent plus nourrir leurs familles»...

En conclusion, cet article relève que la crise actuelle est remarquablement similaire à celle qui a abouti à la Conférence nationale de 1991 et à l'humiliation électorale de Sassou Nguesso de 1992 où il est venu en troisième position. Le président le sait, tout comme l'opposition.

