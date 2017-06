Cameroun: Eseka - Les nouveaux dirigeants de Camrail sur les lieux de l'accident

Fraichement nommé à la tête de la société de transport ferroviaire « Camrail », la nouvelle équipe dirigeante a effectuée une visite mémorable et remarquable le mardi 20 Juin 2016 sur le site de l'accident ferroviaire du Vendredi 21 Octobre 2016 à la gare d'Eseka.

Les camerounais n'ont pas encore oubliés. Le triste souvenir du train 152 étant encore frais dans les mémoires, chaque jour, plusieurs cierges sont allumés à différents coins de la république par les parents des victimes qui continuent à être cherchés. Pour d'autres le seul réconfort pour rester en lien avec leurs disparus se trouve dans des messes dites en leur hommage et parfois à l'endroit du drame pour apaiser semble-t-il ces âmes qui n'iront en paix que lorsque la réalité des faits et les coupables demandés par le Chef de l'Etat après la publication d'un Communiqué seront interpellés et écroués.

Le Premier Camerounais et Chef de l'Etat S.E Paul Biya, très certainement bien édifié et renseigné sur cette affaire aura enfin donné son point de vue et sa vision. Si plusieurs mois sont passés et le transport passagers suspendu sur cette voie depuis lors, l'on observe tout de même quelques travaux de réhabilitation de la voie ferrée effectués par des ouvriers soit de Camrail ou d'un prestataire agrée. L'heure étant semble-t-il désormais à la prévention.

Vent d'apaisement

Voulant marquer l'histoire et se réconcilier avec toute la chaine de sauvetage du drame d'Eseka, les nouveaux dirigeants de Camrail à savoir Jean Pierre Morel (Directeur General), Aboubakar Abbo (Président du Conseil d'Administration), Gilbert Nkana Mpondy et Michel Ossock (Directeurs Généraux Adjoints), ont fait une descente sur le lieu de l'accident. Ayant visité le tunnel d'avant la gare d'Eseka. Site sur lequel les traces des wagons accidentés au bas côté rappellent l'accident du train 152.

A la gare elle-même, le calme apparent et les traces de l'effritement du rail à l'endroit de l'accident ne pouvait tromper. Viendra ensuite la visite attendue du centre de santé ayant recueillit un nombre incalculable de blessés. Pour ces hommes et femmes fidèles à la solidarité africaine qui voudrait servir d'abord, la nouvelle équipe les a encouragés à travailler davantage.

Comme porte-parole de l'hôpital d'Eseka, le Dr Eric Evegue, satisfait du don en matériel octroyé par la nouvelle équipe, n'aura pas manqué d'affirmer comme le dit l'adage « qui dit merci en redemande ». Dans ses doléances, il ajoutera en formulant à Camrail le vœu de voir ajouter à tous ces dons des équipements de laboratoire, des compresseurs et surtout un générateur devant alimenter la morgue de l'hôpital en cas de coupure de courant.

D'après plusieurs informations, c'est le troisième don en matériel médical que Camrail offre à cette formation sanitaire depuis l'accident ferroviaire survenu le 21 Octobre 2016. Ayant œuvré pour le réconfort et le comptage effectif des accidentés, Camrail par cette visite sur les lieux de l'accident, s'inscrit dans la continuité de ses opérations sociales vis-à-vis de ses usagers. Ainsi ce don estimé à plusieurs millions de Fcfa sert une fois de plus à améliorer le plateau technique de l'hôpital d'Eseka qui est désormais un partenaire privilégié dans la prise en charge du personnel et affidés de la société.

Toujours au cours de leur visite, la nouvelle équipe aura fait une halte pour écouter les Chefs traditionnels. Des échanges, l'on retiendra qu'il a été demandé une dotation en matériel de travail pour les équipes devant effectuer un désherbage permanent des alentours de la voie ferrée, la réalisation d'actions sociales à l'instar des forages, dons en matériels didactiques et médicaux, etc ; la mise sur pied d'un système de surveillance de la voie ferrée coordonné par les chefs traditionnels, etc.