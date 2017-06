Congo-Brazzaville: Polémique sur les dysfonctionnements au CHU de Brazzaville

Les dysfonctionnements relevés par le Cabinet d'audit, de conseil et de gestion (CACOGES) sont à la fois organisationnel, institutionnel et d'ordre financier. Au CHU, pourtant reconnu comme le plus grand hôpital du Congo, les normes minimales de qualité ne sont pas respectées : l'eau potable se fait parfois rare et l'hygiène des malades pose encore problème, selon le rapport. Toujours d'après l'étude, la situation sociale des agents du CHU laisse à désirer : ils perçoivent leurs salaires avec retard.

Le ministère congolais de la Santé et de la population a décidé de faire un peu le ménage dans les structures placées sous sa tutelle. Ainsi, le Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville vient de faire l'objet d'un audit mené par un cabinet privé qui a constaté de nombreux dysfonctionnements.

