Congo-Kinshasa: Vers des élections bâclées - Le G7 au banc des accusés !

L'analyste pro-Majorité sort du bois, après un temps d'éclipse. Il lit dans la dernière déclaration du G7 l'idée d'aller, quelles que soient les conditions, aux élections avant fin 2017. Et, pourtant, l'Accord du 31 décembre prévoit des dispositions telles qu'au cas où les garanties ne sont pas réunies, que le gouvernement et la CENI, déjà existants, et le CNSA restant, d'ailleurs, à créer, puissent se mettre autour d'une table pour procéder à une évaluation sans complaisance du processus aux fins de recadrer les choses, pour éviter de bâcler les élections. Kajepa Molobi revient, en effet, sur les velléités du G7 et, même, du Rassemblement, de chercher à plonger le pays dans une nouvelle crise inutile. Il le dit si bien dans cette nouvelle réflexion dans laquelle, il l'accuse, en outre, de vouloir exclure les Kasaïens de ces élections, voulues apaisées et inclusives.

Le G7 veut exclure les Kasaïens des élections

La démocratie est un système politique qui repose sur un certain nombre de principes parmi lesquels la représentation de la population joue un rôle primordial à côté d'autres valeurs. Parmi celles-ci, il convient de souligner la séparation et l'équilibre des pouvoirs, le respect des libertés fondamentales et plus récemment, tant les praticiens que les théoriciens mettent le doigt sur la démocratie participative qui donne une place importante aux intérêts locaux. Il va sans dire qu'il y a d'autres valeurs dont il n'est pas opportun de singulariser dans le cadre de ce dont nous dissertons ici.

Toute ces valeurs, certes importantes, voir fondamentales, viennent en fait soutenir la voute principale de ce système politique : la représentation.

En démocratie, l'autorité est, certes, le leader, celui qui conduit. Mais contrairement aux autres systèmes politiques, ici, le leadership s'explique d'abord par cette notion de la représentation. On n'est conducteur d'un peuple que parce que l'on a été choisi par lui. Pour être légitime et pouvoir asseoir une démocratie acceptable par tous, ce choix doit s'opérer par des méthodes mettant en avant la transparence et surtout l'équilibre. Equilibre entre les grandes opinions qui traversent la nation considérée, mais aussi, équilibre entre les différentes régions ou provinces qui doivent se reconnaître dans l'autorité élue et établie.

Aujourd'hui en République Démocratique du Congo, nous faisons face à une situation particulière. Des gens qui se définissent comme démocrates mettent en œuvre une forte pression médiatique pour convaincre l'opinion qu'il est possible, juste, démocratique, voir constitutionnelle, d'organiser des élections crédibles sans une préparation sérieuse et avec une représentation amputée. Bien plus, ces apprentis sorciers prétendent qu'un Président ou une Assemblée de Députés Nationaux peut être légitime en étant issu d'une élection ayant exclu une importante portion de la population.

Peu importe à cette nouvelle race de « démocrates » que des pans entiers du pays soient laissés de côté. Peu importe à ces démocrates inconséquents, que des provinces entières restent en dehors de la représentation nationale. La soif débordante du pouvoir les aveugle au point qu'ils ignorent le fait qu'en matière d'élections, toute précipitation serait funeste et risque d'amener le pays dans des troubles susceptibles de déboucher dans ce que, tous, nous redoutons le plus, à savoir : la balkanisation.

Le temps est venu de sortir de la réserve et de dire les choses de la manière la plus claire. La démarche de Monsieur Moïse Katumbi et du « G7 », adoubée par l'aile katumbiste du « Rassemblement », reflète le fond de la personnalité de l'homme qui se propose à la « candidature à la Présidence de la République Démocratique du Congo ».

En conduisant son groupe politique à réclamer des élections sans le Kasaï, Moïse Katumbi ne fait qu'extérioriser son sentiment régionaliste et tribaliste, foncièrement anti-kasaïen et constitutif de son idéologie politique.

Le G7, groupe qui, à longueur des journées et des nuits, crie sur tous les toits son attachement à la démocratie ainsi qu'à la Constitution du 18 février 2006, ignore superbement les articles 12 et 13 de notre loi fondamentale. Je rappelle, si besoin est, qu'en République Démocratique du Congo, toute discrimination, de quelle nature que ce soit et pour quelle raison que ce soit, est interdite.

La démocratie congolaise, comme toute les démocraties modernes, ne peut pas ignorer la notion de la représentation ni même, celle de la participation. Sans ces deux notions il n y a pas de démocratie.

J'ai longtemps douté de l'hypothèse, avancée par certains compatriotes, suivant laquelle le « phénomène Kamuina Nsapu »serait une manipulation du G7 pour opposer le peuple du Kasaï au régime de Kinshasa. Aujourd'hui, à l'examen du passé de l'ancien« Gouverneur du Katanga » et à considérer sa hargne actuelle à vouloir des élections précipitées, alors que le Grand Kasaï doit encore panser ses plaies, réorganiser son administration mise à sac et permettre à la CENI de se déployer, je me convaincs que de profonds sentiments de haine et de mépris animent effectivement cet homme à l'égard des «Bakasaï».

Les peuples du Kasaï vont-ils tomber dans ce piège ?

Pour ceux qui douteraient du tribalisme de l'ancien Gouverneur du Katanga, je leur recommande de lire les déclarations de ce personnage, telles que rapportées par Me MUYAMBO à propos d'un conflit concernant la «Mine de Mbola », qui appartenait alors à Monsieur Muamba Kabasele, lequel se trouve être Kasaïen. Comme raison pour lui arracher illégalement son bien, le Gouverneur n'avait qu'un seul argument : « il s'agit d'un kasaïen».

Donc, après avoir spolié les biens des Kasaïens au Katanga, brisé leurs petits commerces, manipuler certains de leurs leaders pour répandre la mort et la désolation sur les terres du Kasaï, voilà que le candidat à la Présidence de la République s'organise pour exclure les « bakasaï » du processus électoral qu'il présente comme démocratique.

Il importe que tous les véritables démocrates de ce pays prennent conscience du danger que représente réellement cet homme à l'allure débonnaire. L'approche de Katumbi est d'ordre tribaliste, ethniciste ; tandis que son objectif est séparatiste, en faveur de ses alliés libéraux belges. Il n'a donc pas besoin de l'électorat kasaïen, puisqu'il ne souhaite pas avoir à faire avec des élus originaires de cette région.

Les nationalistes congolais ont besoin d'un Congo uni dans sa configuration de 1960, telle que nous l'avons héritée de Patrice-Emery LUMUMBA. Les nationalistes congolais attendent des élections bien préparées et impliquant toutes les régions du pays. J'encourage donc, ceux qui aiment véritablement ce pays, à s'organiser pour s'opposer à la tribalisation de notre pays par l'exclusion du processus électoral d'une très importante frange de notre nation.