Madagascar: Polémique autour d'un clip de Gangstabab

En effet, la fille de Rivo Rakotondrasanjy ainsi que ses camarades étaient en voyage scolaire lorsqu'elles ont participé au clip vidéo. Selon le chef d'entreprise, le principal problème est qu'il n'a jamais signé d'autorisation de diffusion. S'il ne souhaite pas porter plainte, il exige des excuses publiques de la part de l'artiste et de l'école de sa fille. Gangstabab a rencontré les parents d'élèves ainsi que la presse nationale pour s'excuser. Il a également retiré le clip de la plateforme vidéo Youtube et demandé l'arrêt de toute future diffusion à la télévision.

Pour Lova Rabary, rédactrice en chef du journal L'Express de Madagascar, la danse des hanches et des fesses est un art où les Malgaches excellent et il faut l'apprendre aux enfants. Elle ajoute qu'il faut arrêter de voir « à chaque fois dans certains gestes, une invitation sexuelle ». La polémique autour de la diffusion de cette vidéo a également permis d'ouvrir le débat sur le droit à l'image à Madagascar.

