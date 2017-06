Congo-Kinshasa: 35e session du Conseil des droits de l'Homme - L'ONU ne conduira pas d'enquête internationale au Kasaï

Ce dernier, appuyé par la France et le Royaume uni, avait insisté pour la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale afin d'enquêter sur les graves abus commis dans la région du Kasaï. Bien plus, Zeid Ra'ad Al Hussei avait accusé les autorités de la RDC d'armer une milice dénommée « Bana Mura », pour mener des attaques contre les civils des communautés Luba et Lulua dans le Kasaï.

Les choses ont évolué rapidement au Conseil des droits de l'Homme à Genève où se tient depuis le début de la semaine, la 35e session des droits de l'Homme consacrée, entre autres, à la situation sécuritaire en RDC, précisément dans la province du Kasaï en proie à des violences ayant fait environs trois mille morts depuis octobre 2016. Les derniers développements font état du retrait par l'Union européenne de sa proposition d'une mission indépendante à conduire dans cette partie de la RDC. Ce qui a bloqué l'examen du projet de résolution établie dans ce sens lequel était d'ailleurs attendue ce jeudi. En lieu et place, un autre projet de résolution est en cours d'élaboration et son adoption est prévue pour ce vendredi.

