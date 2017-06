Rwanda: Présidentielle - Kagame réagit sur les accusations d'autres candidats

Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique va organiser, les 27 et 28… Plus »

Et ce jeudi, le président rwandais a souhaité se montrer ferme : « Si un quelconque aspirant-candidat à la présidentielle a rencontré ces obstacles injustes, que ce soit des partisans arrêtés, harcelés ou privés de leurs droits, ce n'est absolument pas normal. Et si les noms des auteurs de ces actes venaient à être connus, il devraient rendre des comptes ».

Puis le chef d'Etat rwandais a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a notamment réagi aux accusations dont font l'objet des autorités locales membres de son parti et des forces de sécurité. Deux candidats indépendants Philippe Mpayimana et Diane Rwigara ont en effet récemment dénoncé des pressions à l'encontre de leurs soutiens, voire pour la seconde, des détentions illégales.

