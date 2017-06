Afrique: Football - Palancas Negras se rendent en Afrique du Sud pour la Coupe Cosafa

Luanda — La sélection nationale de football a quitté Luanda jeudi, à destination de l'Afrique du Sud, où elle participera à la Coupe Cosafa, qui se disputera du 25 juin au 9 juillet.

Dans cette 17e édition du tournoi régional d'Afrique Australe de football, l'Angola fait partie du groupe A, aux côtés de la Tanzanie, du Malawi et de l'île Maurice, ce dernier sera son premier adversaire, au match de dimanche, au stade Moruleng Stadium, à 17h30.

Pour cette compétition, le sélectionneur national Beto Bianchi a convoqué les joueurs suivants: Gerson, Mira, Wilson, Carlinhos, Herenílson, Manguxi et Job de Petro de Luanda, Dani Massunguna, Natael, Chow et Nelson da Luz (Primeiro de Agosto), Neblu, Tó Carneiro et Paty (Interclube), Lunguinha, Fofo et Vá (Progresso de Sambizanga), Nari et Amaro (Kabuscorp), Dudu Leite (Recreativo da Caála), Bugos Semedo (Sagrada Esperança) et Caporal (Primeiro de Maio).

L'Angola est trois fois champion de la Coupe Cosafa (1999, 2001 et 2004).